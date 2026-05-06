Réseau mobile : le gouvernement hausse le ton face aux opérateurs

Face aux lacunes persistantes de la couverture réseau, le ministre de la Poste et des Télécommunications a lancé, ce mercredi, un avertissement sans frais aux trois opérateurs mobiles (Mobilis, Djezzy et Ooredoo). Désormais, tout manquement aux obligations de qualité de service sera sanctionné avec la plus grande fermeté.

Lors d’une réunion de travail tenue en présence du président de l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE), le ministre a procédé à une évaluation sans concession de l’état des réseaux. L’ordre du jour était clair : vérifier le respect des cahiers des charges, notamment sur les axes routiers stratégiques.

Les résultats des tests de terrain menés par l’ARPCE ont été présentés aux opérateurs, mettant en lumière les zones d’ombre persistantes sur l’autoroute Est-Ouest, malgré l’expiration des délais accordés.

Importance stratégique de la couverture des axes routiers

Le ministre a fermement rappelé que la couverture des grands axes routiers dépasse le simple cadre du confort pour devenir une priorité multisectorielle stratégique.

Sur le plan économique, ces routes constituent les artères vitales du commerce et du fret, tandis que sur le plan sécuritaire, l’accès au réseau est une condition de survie absolue permettant aux voyageurs de joindre les secours en cas d’urgence.

Enfin, cette exigence répond à un impératif de justice territoriale, visant à réduire la fracture numérique entre le Nord et le Sud pour garantir une équité sociale à l’ensemble des citoyens.

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Ultimatum pour le Sud et couverture équitable

Le ton est monté d’un cran concernant les routes nationales 1, 3 et 6, qui relient le Nord aux wilayas du Sud. Le ministre avait déjà exigé qu’un service minimum, permettant au moins les appels d’urgence, soit opérationnel avant le mois de juin.

Un nouvel accord a été scellé lors de cette rencontre : la couverture totale et de qualité de ces axes doit être finalisée avant la fin de l’année en cours.

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Obligations de qualité de service et sanctions

Pour le ministre Sidali Zerrouki, l’amélioration des réseaux est devenue une « nécessité absolue ». Le message adressé aux opérateurs est limpide : la phase de sensibilisation est révolue. Tout écart constaté entre les engagements contractuels et la réalité du terrain sera désormais suivi de procédures disciplinaires et de sanctions financières, conformément à la réglementation en vigueur.

Un suivi périodique rigoureux sera assuré pour garantir que les promesses de déploiement se transforment en une amélioration concrète et durable pour les citoyens et les professionnels de la route.

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