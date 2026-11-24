Le réseau ferroviaire national a enregistré une extension de 1 668 kilomètres entre 2020 et 2026, passant de 4 070 km à 5 738 km, tandis que le nombre de wilayas desservies par le rail est passé de 35 à 40.

Cette progression s’inscrit dans le cadre de la modernisation des infrastructures de transport et du renforcement des liaisons entre les différentes régions du pays.

Ce bilan a été présenté par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, lors de l’inauguration hier lundi de la 21ᵉ édition du Salon international des travaux publics au Palais des expositions des Pins Maritimes (Alger).

L’événement réunit 220 exposants nationaux et étrangers et s’est déroulé en présence du ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi.

Lignes minières de l’Est et du Sud-Ouest : les grands chantiers qui portent le rail algérien

Sur le volet ferroviaire, les travaux se poursuivent sur la ligne minière Est reliant Annaba, Tébessa et Bled El Hadba sur un linéaire de 422 km, destinée au transport du phosphate et des produits miniers, à l’approche de son achèvement et de sa livraison.

Par ailleurs, la ligne Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, longue de 950 km, a été inaugurée afin de faciliter l’acheminement et la valorisation des ressources minières.

Concernant le réseau routier, le linéaire national global atteint 147 220 km, répartis entre 32 073 km de routes nationales, 27 946 km de chemins de wilaya, 60 688 km de chemins communaux, 24 908 km de pistes et routes non classées, ainsi que 1 605 km d’autoroutes, appuyés par 9 205 ouvrages d’art.

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Au cours de la période 2020-2026, le secteur a achevé le dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest sur 84 km dans la wilaya d’El Tarf jusqu’à la frontière tunisienne.

Il a également réalisé le dédoublement de 51 km sur la route nationale n°1 entre Chiffa et Berrouaghia, ainsi que 114 km de pénétrantes reliant les ports aux villes.

Au titre de l’entretien routier, le programme de l’année 2026 prévoit le renforcement de 1 000 km de routes nationales et de 100 km de chemins de wilaya, des travaux de mise à niveau sur 500 km de routes nationales et 600 km de chemins de wilaya, outre la maintenance de 180 ouvrages d’art et le traitement de 29 points noirs.

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Autoroutes, métro, ports et aéroports : le bilan chiffré des infrastructures entre 2020 et 2026

Dans le domaine du transport urbain, l’Algérie dispose de 21 systèmes de transport guidé, totalisant 19,5 km de métro, 113,5 km de tramway et 13 installations de transport par câble.

Entre 2020 et 2026, le réseau s’est renforcé par la mise en service du tramway de Mostaganem sur 14,2 km et l’extension de celui de Constantine sur 3,4 km, tandis que les chantiers d’extension du métro d’Alger vers l’aéroport international Houari-Boumediene et la commune de Baraki se poursuivent.

S’agissant des infrastructures portuaires et aéroportuaires, le pays compte 52 installations portuaires — incluant des ports pétroliers, mixtes, de pêche et deux ports de plaisance — ainsi qu’un réseau de 51 aéroports, dont 36 ouverts à la navigation aérienne générale et 15 à usage restreint.

Dans son allocution d’ouverture, Abdelkader Djellaoui a affirmé que ces grands projets structurants s’inscrivent dans une vision stratégique visant à désenclaver les territoires, accompagner l’exploitation des richesses nationales et consolider le positionnement de l’Algérie comme trait d’union entre sa profondeur africaine et l’espace méditerranéen.

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Il a enfin insisté sur la nécessité d’améliorer les performances des entreprises de réalisation, des bureaux d’études et des compétences nationales, tout en veillant au respect des délais, des normes techniques et à la maîtrise des technologies modernes.

Le ministre a également appelé à investir dans la formation et la qualification des ressources humaines, et à intégrer davantage les start-up pour déployer des solutions innovantes en matière de numérisation, de gestion intelligente des ouvrages et de protection de l’environnement.