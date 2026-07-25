Les 5 heures de la journée où Sonelgaz déconseille d’allumer les appareils énergivores

La canicule qui s’abat sur l’Algérie depuis plusieurs semaines ne frappe pas seulement les corps : elle met le réseau électrique national à rude épreuve.

Avec un mercure qui dépasse régulièrement les 40°C d’un bout à l’autre du territoire, Sonelgaz a choisi de s’adresser directement aux citoyens via sa page Facebook pour lancer un appel à la sobriété énergétique.

Le message est sans ambiguïté : sans effort collectif, la stabilité de l’alimentation en électricité ne peut être garantie.

Sonelgaz identifie deux créneaux horaires à haut risque pour le réseau

Deux fenêtres temporelles concentrent l’essentiel du danger. Les techniciens de l’opérateur national ont formellement établi que les pics de consommation les plus dangereux surviennent entre 13h00 et 16h00 en milieu de journée, puis entre 20h00 et 22h00 le soir.

C’est durant ces intervalles que des millions de foyers branchent simultanément leurs équipements les plus gourmands en énergie, créant une accumulation instantanée de charge que le réseau peine à absorber.

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Décaler les appareils énergivores, le geste le plus efficace

La recommandation centrale de Sonelgaz est simple à mettre en œuvre. Lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau électriques, fours et fers à repasser doivent être utilisés en dehors des deux créneaux critiques.

L’opérateur préconise notamment d’exploiter la fonction « départ différé« , disponible sur de nombreux appareils modernes, pour reprogrammer ces tâches tard dans la nuit ou tôt le matin.

Ce conseil rejoint les recommandations émises par le pôle de distribution d’Alger, qui avait également appelé les commerçants et opérateurs économiques à réduire leur consommation durant les heures de pointe, en éteignant les enseignes lumineuses et en réglant les climatiseurs à 25°C. Des gestes simples, mais dont l’effet cumulé sur l’ensemble du réseau est considérable.

La logique est implacable : chaque foyer qui décale sa lessive d’une heure soulage, à son échelle, une infrastructure qui alimente des millions d’abonnés. Multipliée par des centaines de milliers de ménages, cette discipline collective devient un véritable outil de régulation du réseau.

En effet, l’ingénierie seule ne suffit pas. La sobriété énergétique des consommateurs constitue le dernier maillon d’une chaîne que les seuls investissements techniques ne peuvent pas boucler.

C’est précisément ce message que Sonelgaz martèle : les infrastructures progressent, mais la demande croît plus vite encore, surtout lors des épisodes caniculaires extrêmes.

Le civisme énergétique, rempart contre les coupures généralisées

Au-delà du confort individuel, l’enjeu est celui de la continuité du service pour l’ensemble du pays. Une saturation du réseau ne se traduit pas seulement par une coupure chez un voisin imprudent : elle peut provoquer des délestages en cascade touchant des quartiers entiers, des hôpitaux, des commerces, des infrastructures critiques.

Le message de Sonelgaz s’inscrit dans une logique de responsabilité partagée. Chaque abonné devient, en adoptant les bons réflexes, un acteur de la stabilité collective.

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Face à des étés qui s’annoncent structurellement plus chauds et à une demande en électricité appelée à croître jusqu’en 2030 au moins, ces habitudes ne sont plus de simples conseils de bon sens. Elles deviennent une nécessité durable.