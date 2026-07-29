Réseau d’eau dans les cités AADL : Gest-Immo lance un vaste plan de rénovation

La Direction régionale de la gestion immobilière Gest-Immo d’Alger-Ouest a officiellement enclenché un programme de réhabilitation des conduites d’eau potable au sein des résidences relevant de sa compétence.

Sur le terrain, les équipes techniques sont déjà à pied d’œuvre, épaulées par des entreprises spécialisées chargées de garantir la conformité des interventions.

Ce chantier répond à une exigence concrète : assurer un approvisionnement en eau régulier et suffisant, y compris dans les étages les plus élevés, là où la pression chute souvent en premier.

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Les canalisations vétustes, responsables de fuites chroniques, sont au cœur du problème. Leur remplacement constitue la priorité absolue de cette opération.

Gest-Immo cible 92 immeubles répartis sur plusieurs cités AADL

Le programme de réhabilitation des conduites d’eau couvre simultanément quatre grands sites résidentiels de la zone ouest. Sur chaque site, le niveau d’intervention a été précisément calibré selon l’urgence et l’ampleur des dégradations constatées sur le terrain.

La réponse apportée est proportionnée à la taille des résidences : les opérations s’échelonnent ainsi de chantiers ciblés sur une douzaine de bâtiments dans les ensembles de taille moyenne, jusqu’à des interventions d’envergure sur plus de 35 immeubles dans les plus grands complexes urbains, qui concentrent à eux seuls près de 40 % des efforts.

Jusqu’à présent, ce sont 92 immeubles et des milliers de foyers qui bénéficient directement de ces travaux de modernisation. Un suivi rigoureux est assuré quotidiennement par les cadres de la direction régionale, en lien étroit avec les entreprises spécialisées mobilisées sur le terrain.

Un programme d’entretien périodique pour prévenir les pannes hydrauliques

Cette opération ne relève pas de l’improvisation. Elle s’inscrit dans le programme périodique d’entretien des infrastructures hydrauliques piloté par la filiale Gest-Immo, dont la mission est précisément de maintenir en état le parc immobilier AADL sur le long terme.

Prévenir vaut mieux que guérir : c’est la logique qui sous-tend ces interventions planifiées, bien avant que les dégâts ne deviennent irréparables.

Les fuites récurrentes sur les réseaux anciens génèrent deux types de préjudices. D’un côté, une perte significative de ressources en eau.

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De l’autre, une distribution inégale qui pénalise les résidents des niveaux supérieurs, souvent privés d’eau aux heures de pointe. En remplaçant les tronçons défectueux, Gest-Immo vise une distribution équitable et continue pour l’ensemble des occupants.