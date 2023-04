Réseau de trafic international démantelé en Algérie : importante saisie de smartphones

Les services de la gendarmerie viennent de mettre fin aux activités d’un réseau international spécialisé dans le trafic de matériel de smartphones et leurs accessoires, opérant à travers les frontières Est du pays.

Cette opération coordonnée par le Service central des investigations criminelles relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) et la section de recherches de la Gendarmerie de Bir Mourad Rais a permis l’arrestation de quatre individus et la saisie d’un important stock de matériel de contrebande.

Suite à des investigations approfondies, les autorités alors ont réussi à identifier un réseau international de trafic de matériel de smartphones et leurs accessoires. Ce réseau, dirigé par un individu de nationalité étrangère, était actif dans les communes de Dar el Beida et Rouiba, à Alger, et comptait trois autres membres. Les forces de l’ordre ont élaboré un plan d’intervention minutieux, permettant de localiser les lieux de stockage des marchandises de contrebande et d’identifier les membres du réseau.

L’opération, menée en un temps record, a abouti à l’arrestation des quatre individus impliqués dans ce trafic. Parmi eux, deux sont de nationalité étrangère, soulignant ainsi la dimension internationale de ce réseau de contrebande.

Démantèlement du réseau et saisie conséquente

Au cours de l’opération, les autorités ont saisi un important stock de matériel de contrebande, comprenant 25 000 smartphones, 800 dispositifs bluetooth, 1 200 écouteurs, 350 montres intelligentes et un GPS. Les forces de l’ordre ont également mis la main sur trois voitures touristiques et une somme d’argent; dont le montant n’a pas été précisé.

Les forces de l’ordre ont donc démantelé les lieux de stockage et ont placé sous scellés les biens saisis en attendant les décisions judiciaires. Cette opération a ainsi permis de mettre fin aux activités de ce réseau international et de neutraliser une source importante d’approvisionnement en matériel de smartphones et accessoires de contrebande sur le territoire national.

Conformément aux lois en vigueur, les juridictions compétentes ont déféré les quatre individus arrêtés. Ils devront répondre de leurs actes et pourraient encourir de lourdes peines pour leur implication dans ce trafic de matériel électronique de contrebande.