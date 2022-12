Réseau de cyberpédophilie démantelé : nouvelles révélations de la DGSN

La pédophilie est l’un des crimes les plus odieux qui puisse exister. Et avec les internet et les réseaux sociaux, les réseaux de cyberpédophilie sont nombreux, ce qui pousse les autorités à faire preuve de vigilance pour arriver à les démanteler.

En effet, selon un communiqué publié hier, le lundi 5 décembre 2022 par la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), les services de la sécurité nationale ont réussi à démanteler un réseau faisant la promotion de publications immorales ciblant les enfants sur les réseaux sociaux.

De plus, cette même source a révélé que « l’unité pour la lutte contre la cybercriminalité de la Direction générale de la sûreté nationale a réussi, fin novembre dernier, à arrêter 16 personnes sur 20 qui activaient en groupes fermés sur des sites de réseaux sociaux (Facebook), dont deux (02) de nationalité marocaine. »

Ce même communiqué, explique que ces derniers faisaient la promotion des publications immorales qui ciblent les enfants scolarisés en cycle primaire (des mineurs), les rendant vulnérables à l’exploitation sexuelle.

Nouvelles révélations de la DGSN

Aujourd’hui d’après des publications sur les comptes Facebook et Instagram de la Télévision Nationale, la DGSN annonce dans un communiqué que les détails sont à venir concernant ce « réseau criminel » exploitant sexuellement des enfants sur les réseaux sociaux (Facebook), en affirmant aussi « la localisation d’individus activant depuis le Maroc », et des révélations accompagnées par des témoignages d’individus impliqués dans cette affaire.

Les parents des victimes appelés par la DGSN à porter plainte

Il est à noter, que dans leur communiqué de lundi passé, la DGSN avait rappelé aux parents que « La Direction générale de la sûreté nationale lance un appel aux parents dont les enfants ont été victimes de pratiques similaires à se rapprocher des services de la police sur l’ensemble du territoire national pour porter plainte ou témoigner. »