Plus de 2 milliards de centimes saisis : un réseau de cryptomonnaies démantelé à Batna

Quatre hommes âgés de 24 à 38 ans ont été présentés au parquet de Batna après le démantèlement d’un groupe soupçonné de faire commerce de cryptomonnaies sur Internet.

L’opération, conduite par la brigade de lutte contre la cybercriminalité avec l’appui des enquêteurs spécialisés dans la délinquance économique, a permis de mettre la main sur des profits estimés à plus de deux milliards de centimes, ainsi que sur plusieurs véhicules et du matériel informatique.

La police de Batna remonte la piste depuis les réseaux sociaux

Tout a commencé par un travail de veille numérique. Les cyber-enquêteurs surveillaient depuis un moment des comptes qui vantaient l’achat et la revente de monnaies virtuelles auprès d’un public algérien. Ces pages servaient de vitrine à une activité strictement prohibée par la loi.

Les investigations, placées sous le contrôle du parquet territorialement compétent, ont fini par identifier les animateurs de ces comptes. Leur interpellation est intervenue à l’issue d’une phase de recoupements menée conjointement par les deux brigades mobilisées sur le dossier.

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Un butin varié saisi par la brigade de lutte contre la cybercriminalité

Les perquisitions ont livré un inventaire pour le moins hétéroclite. Côté liquidités, les policiers ont récupéré 244 millions de centimes auxquels s’ajoutent 1 125 euros. Deux voitures de tourisme et une moto ont également été immobilisées.

Le matériel électronique occupe une place centrale dans ce bilan. Un ordinateur portable, une unité centrale et quatre téléphones mobiles figurent parmi les objets confisqués, tout comme une console de jeux récente. S’y ajoutent cinq cartes Edahabia et deux cartes de paiement électronique, instruments présumés du circuit financier.

Les cryptomonnaies restent interdites par la législation algérienne

Les mis en cause doivent répondre d’une longue série de chefs d’accusation. Achat, détention, usage et commercialisation d’actifs virtuels figurent en tête, auxquels s’ajoute leur diffusion via des plateformes numériques. La loi de finances algérienne proscrit sans ambiguïté toute transaction portant sur ce type de monnaies.

Les enquêteurs ont aussi retenu l’infraction à la réglementation des changes et aux règles encadrant les mouvements de capitaux vers l’étranger. La proposition de services prohibés par voie électronique et le blanchiment d’argent sous forme numérique complètent le dossier transmis au tribunal de Batna.

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Les monnaies virtuelles, nouvel outil des circuits financiers clandestins

L’affaire s’inscrit dans une tendance que les services de sécurité observent avec attention. Les cryptomonnaies servent de plus en plus de passerelle pour sortir discrètement de l’argent du territoire national, loin des circuits bancaires officiels.

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En mai dernier, la Gendarmerie nationale avait mis au jour un montage particulièrement élaboré : neuf commerçants régulièrement inscrits au registre du commerce couvraient en réalité une organisation de paris en ligne qui convertissait ses recettes en monnaies numériques avant transfert à l’étranger.

La cybercriminalité économique, priorité affichée des services de sécurité

La montée en puissance des brigades spécialisées se vérifie dossier après dossier. Les unités dédiées à la cybercriminalité travaillent désormais en binôme avec celles chargées des infractions économiques, ce qui accélère l’identification des flux financiers suspects.

À Batna, cette coordination a permis de passer du simple repérage de comptes en ligne à une saisie concrète de biens et de liquidités. Les quatre suspects attendent désormais la suite de la procédure judiciaire engagée contre eux.

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