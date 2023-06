Réseau criminel dirigé par un Marocain avec une femme et son fils de 13 ans démantelé à SBA

Démantèlement d’un réseau criminel de trafic de faux billets avec la saisie de 440 millions de centimes et 75 kg de cannabis. En effet, les services de sécurité de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont réussi à démanteler un autre réseau criminel, saisissant 440 millions de centimes de fausse monnaie et 75 kg de cannabis, une semaine après le démantèlement d’un réseau similaire, selon un communiqué des services de sécurité nationale publié aujourd’hui, le mardi 27 juin 2023.

Dans le cadre de la lutte contre les schémas organisés visant l’économie nationale, les services de sécurité ont réussi à démanteler un réseau criminel international dirigé par un ressortissant marocain, composé de six personnes, dont une femme, opérant à travers les frontières marocaines du pays, en provenance du Maroc. 440 millions de centimes de fausse monnaie et 75 kg de cannabis ont été saisis.

Selon le communiqué, « le plan opérationnel élaboré par les membres de la brigade mobile de la police judiciaire a permis de neutraliser le schéma criminel mis en place par le réseau et d’arrêter six personnes, dont une femme et son fils âgé de 13 ans, qu’ils utilisaient pour camoufler et tromper pendant leurs déplacements ».

Présentation des suspects devant le procureur à Sidi Bel Abbès

Les enquêteurs ont découvert, ajoute la même source, « le plan des membres de ce réseau criminel qui étaient en contact avec des Marocains préparant l’inondation du pays de drogue et la destruction de l’économie nationale en mettant en circulation 440 millions de centimes contrefaits d’une valeur de 2000 DA sur le marché national à la veille de l’Aïd al-Adha, ainsi que la saisie de 75 kg de cannabis ».

Par conséquent, les suspects ont été présentés au procureur général près le tribunal de Télagh à Sidi Bel Abbès pour des crimes de « contrebande d’une gravité mettant en danger la sécurité nationale et la santé publique, trafic de drogue au sein d’un groupe criminel organisé et contrefaçon de billets de banque, contrefaçon de la monnaie nationale et mise en circulation ».

