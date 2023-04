Réseau criminel démantelé à Béchar : saisie de 2 quintaux de kif traité

Une opération qualitative a été menée par le service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (SCLCTIS) et qui a permis de démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue. Et ce, à l’ouest du pays, plus précisément dans la wilaya de Béchar. En effet, cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de tous types de drogues.

On notera qu’il s’agit des révélations d’un communiqué rendu public par la Sûreté nationale. D’après le communiqué dévoilé, cette intervention, qui a été menée au cours de cette semaine, a permis aux services responsables de mettre la main sur deux quintaux de kif traité et une somme d’argent de 345 millions de centimes.

À en croire les révélations de la même source citée plus haut, ledit réseau criminel est composé de 3 personnes. Celles-ci sont âgées entre 49 et 65 ans. Dans le même sillage, il convient de préciser que le démantèlement dudit réseau criminel a eu lieu suite à des renseignements collectés indiquant qu’un groupe de trafiquants de drogue envisage de faire entrer une quantité importante de drogue, provenant des frontières ouest du pays.

Trafic de drogue : 345 millions centimes récupérés

Après avoir collecté les données nécessaires, les services responsables sont immédiatement passés à l’action. Dans le détail, des éléments de la sûreté nationale ont réussi à découvrir une quantité de 194.6 kg de kif traité. Celle-ci a été soigneusement dissimulée au niveau du châssis d’un camion de transport de marchandises !

Comme on l’avait susmentionné, les services responsables ont récupéré une somme de 345 millions, dans le cadre de la même opération. De ce fait, les personnes impliquées dans cette affaire ont été interpellées. En poursuivant l’enquête, plusieurs autres détails relatifs à cette affaire ont été découverts. En effet, il s’est avéré que les membres du réseau criminel utilisent un faux numéro d’immatriculation ainsi que de faux permis de conduire, lors du transport de la drogue.