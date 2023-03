Réputés sucrés à outrance, Mercotte casse les préjugés sur les gateaux algériens

Conviée récemment comme invitée d’honneur à la version DZ du « Meilleur Pâtissier », la célèbre patissière Mercotte en a profité pour s’imprégner de la culture locale. La star du Meilleur Pâtissier France a d’abord fait un tour dans la capitale, où s’est tenu le tournage de l’émission diffusée par Echourouk TV, puis s’est dirigée vers le Sahara pour un road trip culturel.

Après avoir fait le plein de souvenirs en Algérie, Mercotte s’est exprimée quant à son voyage, faisant référence à la diversité de la pâtisserie algérienne. D’après cette dernière, les gâteaux traditionnels sont bien plus équilibrés qu’ils n’y paraissent et en valent le détour.

« C’était pas trop sucré, c’était bien », Mercotte apprécie les pâtisseries traditionnelles algériennes



Le Meilleur Pâtissier Algérie s’est déroulé dans un décor botanique, bucolique, au Jardin d’Essai de la capitale. Mercotte s’est associée à deux grands noms de la pâtisserie algérienne : le pâtissier Mehdi Hadj Mebarek et La Louza (Gâteaux Louza). Cette dernière offre d’ailleurs une boite de pâtisseries traditionnelles à Mercotte qui déguste, non sans plaisir, ces petites douceurs. Makrout Louz, fruits en pâte d’amande et gâteaux fourrés à la noix, Mercotte reçoit un concentré du savoir-faire algérien traditionnel. Des bouchées sucrées qui ne le sont pas trop finalement, selon cette dernière.

Dans une interview, Mercotte, révèle avoir apprécié le caractère équilibré des gâteaux algériens « Le problème avec les pâtisseries algériennes, c’est qu’elles contiennent beaucoup de miel, beaucoup de sucre, mais je pense que ça change un peu parce que là, les gâteaux étaient très équilibrés, pas très sucrés, avec une super matière première ».

Mercotte a confirmé ses dires après avoir goûté un gâteau fourré à la patte de dattes qu’elle qualifie de « simple et très bon ». « Là encore, je n’ai pas trouvé que c’était trop sucré » ajoute cette dernière. Avec ce geste simple, Mercotte vient briser les stigmas sur les pâtisseries maghrébines en général, jugées excessivement sucrées par les étrangers la plupart du temps.

Mercotte découvre la beauté du Sahara algérien

Mercotte ou Jacqueline, de son vrai nom, est une pâtissière renommée en France et connue pour être la juge principale de l’émission populaire « Le Meilleur Pâtissier ». Aux côtés de Cyril Lignac, elle décortique les gâteaux des participants et départage les vainqueurs autour d’une série d’épreuves.

Il était donc tout naturel de convier cette dernière au lancement de la version algérienne du concours. Et c’est sans surprises que l’animatrice part découvrir la beauté du Sahara dès le bouclage du tournage. Un périple haut en couleur qui n’a pas manqué de la marquer. L’architecture traditionnelle de Timimoune fascine la pâtissière, qui ne manque pas de s’informer sur les différentes variétés de dattes disponibles dans la région.