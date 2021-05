Reprise partielle des vols : les précisons du porte-parole d’Air Algérie

L’Algérie a décidé de rouvrir partiellement ses frontières aériennes à compter de demain 1er juin 2021. Une décision accompagnée par des mesures drastiques qui ont suscité l’ire, notamment de la communauté algérienne établie en France.

Ces derniers ont exprimé, dès l’annonce du protocole sanitaire, leur mécontentement estimant que les mures qui devront accompagner la reprise partielle des vols sont « exagérée », notamment celles liées à l’obligation du confinement et aux prix des billets d’avion et du confinement.

De son côté, la compagnie aérienne nationale Air Algérie estime, par le biais de son porte-parole Amine Andaloussi, que « cette réouverture ne doit pas ramener l’Algérie à une situation épidémiologique catastrophique ». Dans une déclaration à l’APS, ce responsable précise que cette reprise partielle intervient dans l’objectif de « concilier les besoins de mobilité des Algériens avec la responsabilité de protéger la santé et la population de pays ».

De ce fait, il explique que les craintes liées à une recrudescence épidémique dans le pays ont été derrière « la décision de l’ouverture graduelle de certains aéroports, mais aussi de certaines destinations étrangères seulement ». À ce propos, il ajoute que « pour l’instant, il fallait s’en tenir aux mesures qui ont été prises, tout en rappelant que le Comité scientifique continue d’observer et de faire des recommandations au fur et à mesure de l’évolution de la situation ».

Selon lui, ces mesures « prennent en compte les aspects purement techniques et médico-sanitaires, mais aussi les aspects logistiques, sécuritaires, de transport et autres ». D’ailleurs, le responsable de communication d’Air Algérie n’a pas manqué de rappeler « que nous n’en avons pas encore fini avec l’épidémie ».

Le programme des vols et les tarifs annoncés par Air Algérie

Pour rappel, Air Algérie avait annoncé, samedi dernier, le programme de vols et les tarifs des voyages. Selon le communiqué, les vols qui seront assurés à compter du 1er juin sont comme suit :

Constantine – Tunis – Constantine : tous les vendredis

Alger – Istanbul – Alger : tous les dimanches

Alger – Paris (ORY) – Alger : tous les mardis et jeudis

Alger – Marseille – Oran : tous les samedis

MercredisAlger – Barcelone – Alger : tous les mercredis

Pour ce qui est des prix des billets, Air Algérie précise dans son communiqué qui seront comme suit :

Au départ de Tunis : 591 TND l’aller-retour (TTC)

Au départ d’Istanbul : 686 USD l’aller-retour (TTC)

Au départ de Paris : 518 EUR l’aller-retour (TTC)

Au départ de Marseille : 391 EUR l’aller-retour (TTC)

Au départ de Barcelone : 317 EUR l’aller-retour (TTC)

Concernant les frais de confinement fixés à 41.000 DA (TTC), ils sont payables selon l’équivalent en monnaie étrangère (applicable uniquement pour destination étranger-Algérie), et couvrent les frais de transport vers le lieu du confinement, l’hébergement en pension complète et le test COVID prévu à la fin du confinement.

Pour les conditions d’entrée en Algérie, la compagnie a expliqué qu’en plus d’un billet d’avion confirmé sur le vol réservé, les personnes de plus de 12 ans doivent être munies d’un test RT-PCR COVID négatif datant de moins de 36 heures avant la date de départ (en langue arabe, française ou anglaise), à présenter à l’enregistrement et à remettre à l’arrivée.

Tebboune annonce des facilitations

Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée hier par le président Tebboune, ce dernier a pris une série de décisions visant à alléger les mesures du protocole sanitaire de reprise partielle des vols vers l’Algérie, notamment concernant les frais d’hébergement relatifs au confinement.

En effet, Tebboune a ordonné « d’exempter les étudiants et les personnes âgées à faible revenu parmi les Algériens qui devront rentrer au pays des frais d’hébergement relatifs au confinement sanitaire ».

Le chef de l’État a également ordonné de baisser les tarifs de l’hébergement relatifs au confinement, de 20% pour tous les Algériens qui s’apprêtent à rentrer au pays », ajoute encore le communiqué.