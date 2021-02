Reprise Hirak : Début de la manifestation à Béjaïa

Des milliers de personnes ont manifesté et battu le pavé, aujourd’hui vendredi, 26 février, dans l’est de l’Algérie à Béjaïa, dans le cadre des marches populaire du « Hirak ».

Une marche citoyenne ébranle les rues de la ville de Béjaïa en ce moment, brandissant des drapeaux algériens et amazighs (berbères), les manifestants scandent des slogans connus du Hirak, réclamant un changement en Algérie, et une rupture totale avec l’ancien système.

Comme a chaque manifestation du Hirak, les manifestants réclament également « un État civil », « la liberté de la justice », « la liberté d’expression et de presse » et la libération des détenus d’opinion qui n’ont pas encore bénéficié de la grace présidentielle décrétée par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Dans un climat et une ambiance plutôt calme, les gens ont commencé à affluer dès la veille, après la prière de vendredi, la foule a commencé à grossir, et pour le moment la manifestation se déroule dans de bonnes conditions et l’organisation est parfaite.