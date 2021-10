Reprise du transport maritime : programme détaillé des 3 traversées

Les autorités algériennes, après plus de deux ans de fermeture hermétique des frontières, ont enfin décidé de lâcher du lest en ce qui concerne les traversées maritimes. C’est le ministère du transport qui a annoncé aujourd’hui, le 12 octobre, le lancement de trois traversées qui vont relier les cotes algériennes à celles de la France et de l’Espagne.

Il s’agit de deux destinations, mais de trois traversées. La flotte d’Algérie Ferries va relier les ports d’Alger et d’Oran à ceux de Marseille et d’Alicante. Une reprise très timide, qui va sans doute déchanter les attentes et espérances de la diaspora qui s’attendait un retour plus osé des bateaux afin de répondre aux scandaleuses dérives aériennes des opérations de rapatriement.

Les détails du programme d’Algérie Ferries

Algérie Ferries, au bord d’un gouffre financier insondable, n’attendait que cette annonce faite par le ministère de Transport. Une décision qui intervient d’ailleurs au moment où les cas de contamination à la covid-19 en Algérie sont sous la barre des 100 cas quotidiens.

La première traversée à laquelle les autorités Algériennes ont donné le feu vert est celle qui va relier l’Algérie à l’Espagne. Cette traversée se fera une fois par semaine. Dans son communiqué, le ministère du Transport précise que deux lignes vont assurer, à tour de rôle, la destination Alicante. Il s’agit de :

La ligne hebdomadaire Alger – Alicante – Alger, dont le premier départ se fera 21 octobre prochain

La ligne hebdomadaire Oran – Alicante – Oran, qui se fera une semaine après la traversée précédente

La deuxième traversée est celle qui va relier l’Algérie à la France. Le ministère du Transport, dans son communiqué publié aujourd’hui, a affirmé que le premier départ se fera le 1er novembre, une date très symbolique. Le navire qui va assurer la traversée n’est que le Bordj Badji Mokhtar III, fraichement réceptionnée par l’Algérie. Il s’agit, précise le ministère de :

La ligne France (Marseille), qui se fera une fois par semaine.

Le ministère conclut en assurant que d’autres traversées peuvent être rajoutées et que cette question est étudiée par les autorités du pays. L’ajout de nouvelles traversées dépend, indique encore le même communiqué, du développement de la situation sanitaire en Algérie.