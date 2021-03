Reprise du Hirak, rumeurs sur sa démission…Ce qu’a dit Tebboune

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé, ce lundi, sur la reprise des manifestations pacifiques du Hirak ainsi que sur les rumeurs de son éventuelle démission.

Lors de sa rencontre ce lundi avec des responsables de médias nationaux, le chef de l’Etat a démenti les informations faisant état de son éventuelle démission de son poste de président, affirmant que ses relations avec l’armée était « plus que parfaites ».

« L’armée a atteint un niveau de professionnalisme au point qu’elle s’est complètement éloignée de la politique (…) Elle est la plus disciplinée dans le tiers monde. Elle applique toutes mes instructions », a-t-il déclaré.

« L’armée algérienne ne fait pas de la politique », a souligné le président Tebboune rappelant qu’il est « le chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale ».

« Le Slogan ‘Etat civile, non militaire’ existe depuis plus de 15 ans »

S’exprimant sur la reprise des marches du Hirak, le président Tebboune a tenu à rappeler qu’il était le premier à dénoncer « la Issaba », le clan du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

« Quant à la dernière manifestation, il y a eu ceux qui ont manifesté la semaine dernière pour rappeler les revendications du Hirak, et il y a également ceux qui sont sortis pour d’autres raisons », a-t-il dit.

Pour le chef de l’Etat, les ‘parties’ qui qualifie l’Algérie de régime militaire ont été formées à l’étranger pour déstabiliser le pays.

« Le Slogan ‘Etat civile, non militaire’ existe depuis plus de 15 ans (…) Certaines parties ont été formées en Europe et dans certains pays d’Afrique pour saper la stabilité d’un pays via ces slogans », a ajouté le président Tebboune.