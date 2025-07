Reprise des voyages de Omra malgré la chaleur avec des offres attractives

En dépit des températures élevées et d’un engouement généralement plus marqué pendant les saisons froides ou le mois de Ramadan, les agences de voyages algériennes ont lancé une nouvelle vague de départs pour la Omra durant l’été 2025. Cette période, bien que moins prisée, séduit une frange spécifique de la population en raison de ses prix accessibles et de la disponibilité en congé.

Plusieurs agences de tourisme et de voyages à travers le pays proposent actuellement des offres de Omra à des tarifs qui ne dépassent pas les 15 millions de centimes, soit environ 1 500 euros. Ces formules « estivales » s’adressent notamment aux étudiants, jeunes actifs et fonctionnaires, qui ne peuvent pas voyager en dehors de la période estivale à cause de leurs obligations professionnelles ou universitaires.

Interrogé par le journal Echorouk, Nadhir Belhadj, président du syndicat national des agences de voyages, a confirmé le maintien d’un rythme régulier de départs vers les Lieux Saints pendant l’été. Il a souligné que, malgré la chaleur accablante dans les villes de La Mecque et Médine, le coût relativement stable et l’allégement de l’affluence encouragent de nombreuses familles à profiter de cette période.

Les agences adaptent leurs services à ce contexte particulier en proposant des séjours plus courts, des programmes condensés et des hébergements climatisés répondant aux besoins des voyageurs estivaux.

Des vols réguliers et de nouvelles options en août

Pour assurer une couverture efficace, les compagnies aériennes comme Saudia Airlines maintiennent des vols hebdomadaires dédiés aux pèlerins. De son côté, Air Algérie a mis en place un dispositif spécifique prenant en compte les particularités du trafic durant l’été. À partir de la mi-août, une nouvelle compagnie privée, Flynas, entrera en service pour transporter des pèlerins algériens, une initiative qui vise à diversifier l’offre et à élargir les options de déplacement.

Ce dimanche, une nouvelle vague de départ est donc attendue, avec près de 200 pèlerins qui s’envoleront vers l’Arabie Saoudite dans le cadre des programmes estivaux coordonnés entre agences et compagnies aériennes.

Oran accueillera le salon international du Hajj et de la Omra

En parallèle à ces efforts, la ville d’Oran s’apprête à accueillir, les 22 et 23 juillet 2025, la deuxième édition du Salon international des Deux Lieux Saints au centre des conférences Mohamed Ben Ahmed. Plus de 100 entreprises spécialisées dans les services du Hajj et de la Omra sont attendues, en provenance d’Algérie, d’Arabie Saoudite, d’Égypte, de Libye et de Tunisie.

Cet événement vise à renforcer les partenariats bilatéraux dans les domaines de l’hébergement, de la restauration, du transport et des services logistiques. Il constituera également une vitrine pour présenter des offres promotionnelles, notamment des remises sur les billets d’avion et les forfaits d’hébergement, afin de rendre les séjours plus accessibles.