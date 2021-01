Reprise des vols, rapatriement… Les réponses de Kamel Beldjoud

Le ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud a apporté quelques précisions concernant plusieurs sujets liés à son secteur notamment, les opérations de rapatriement, les autorisations d’entrée et de sortie de l’Algérie, et la réouverture des frontières dans une réponse adréssé au député Hassan Aribi.

En effet, le ministre a commencé par rappeler que, « La fermeture des frontières a permis à l’Algérie d’endiguer la propagation du coronavirus, contrairement à d’autres pays qui ont tardé à fermer leurs frontières. Cette mesure reste en vigueur, jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire ».

S’agissant du rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, Kamel Beldjoud a indiqué que « le nombre des Algériens souhaitant regagner le pays augmente de jour en jour, précisant, « Nous avons rapatrié 34.000 ressortissants Algériens bloqués à l’étranger, depuis le début de la crise sanitaire, répartis sur plusieurs opérations. Leur transport et leur hébergement ont été pris en charge dans 86 structures dédiées à cet effet », avant d’ajouter « Jusqu’au 2 janvier 2021, 13.398 citoyens ont été rapatriés de l’étranger, spécialement les personnes malades, les mineurs, les étudiants ainsi que les personnes dont le contrat de travail a expiré. L’opération est toujours en cours ».

Dans le même sillage, le Premier responsable du secteur a expliqué qu’afin de bien mener ces opérations, et dans le cadre d’une bonne organisation de ces vols exceptionnels, « Des mesures spéciales ont été mises en place par le gouvernement, à l’effet de permettre à certains ressortissants de bénéficier d’autorisations exceptionnelles, avec lesquelles ils peuvent sortir du pays et y rentrer, selon le cas. Leurs dossiers ont été étudiés par une commission compétente ».

En outre, et concernant la perspective d’une réouverture prochaine des frontières du pays et la reprise des vols, Kamel Beldjoud affirme, « La question de la réouverture des frontières dépend d’une décision des hautes autorités du pays et de l’évolution de la situation sanitaire ».