Reprise des vols : les premiers éléments du protocole dévoilés

L’annonce de la réouverture partielle des frontières aériennes et terrestres, à compter du 1er juin, a été suivie par plusieurs précisions de la part de certains membres du Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus en Algérie.

Fermées depuis le 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus, les frontières nationales seront rouvertes, partiellement, dès début juin. L’annonce a été faite hier dimanche, à l’issue du Conseil des ministres, tenu sous la présidence du chef de l’État.

S’exprimant ce lundi sur les ondes de la Radio locale de Sétif, le membre du Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie en Algérie Dr Mohamed Bekkat Berkani a affirmé que la date du 1er juin a été fixée dans le but de bien préparer le protocole sanitaire strict qui sera appliqué sur tous les voyageurs au niveau des aéroports et des frontières.

Concernant les cas qui seront prioritaires, l’intervenant a fait savoir qu’il s’agira « des malades et les cas jugés graves bloqués pendant des mois ». Selon lui, les consulats auront le plus grand rôle à jouer dans ces opérations d’autant qu’ils détiennent tous les détails nécessaires ».

Le protocole proposé est le même appliqué dans les autres pays, précise encore Dr Berkani. À ce propos, il explique qu’il comprend test PCR négatif de moins de 36 h avant le décollage de l’avion et un nouveau test sera effectué à l’aéroport d’arrivée ».

L’essentiel du protocole sanitaire dévoilé

Le contrôle et le respect des protocoles sanitaires mis en place, seront de la responsabilité des directions des aéroports, des campagnes aériennes, des douanes et de la police des frontières, précise encore le même responsable, soulignant que le rôle du Comité scientifique se limitera seulement au suivi et l’évaluation.

Pour sa part, le Pr Ryad Mahyaoui, l’autre membre du Comité scientifique explique sur les ondes de la Radio chaine 2 que « lorsque le voyageur est en provenance d’un pays où les variants se propagent à grande échelle, le protocole exigera de se munir d’un test PCR négatif de moins de 36 h, un nouveau test sera effectué à l’aéroport d’arrivée au frais du voyageur, puis un isolement de 10 jours et encore une fois un test PCR, s’il est négatif, ils pourront effectuer leur mission »,

Par ailleurs, le spécialiste ajoute que l’entrée sur le territoire algérien « sera soumise un protocole sanitaire strict, sauf pour les ressortissants de pays qui connaissent de grandes difficultés épidémiologiques avec la propagation de variants agressifs ». Dans ce cas, « le protocole de contrôle sanitaire aux frontières sera renforcé afin de protéger le pays des nouvelles formes de la maladie », a-t-il ajouté.

Cependant, Pr Ryad Mahyaoui affirme que « les détails du protocole sanitaire pour voyager de et vers l’Algérie seront connu dans la semaine et seront largement diffusés ».