Reprise des vols : le marché parallèle des devises en ébullition

L’annonce de la réouverture partielle des frontières pour le 1 er juin a fortement perturbée le marché parallèle des devises. En effet, une agitation particulière est remarquable au niveau de Port-Saïd à Alger. La reprise des vols a fait le bonheur de la diaspora algérienne, mais aussi celle des cambistes de Port-Said.

Voilà plus d’un an que les monnaies fortes connaissent une stabilité et une stagnation qui n’apporte rien de bon dans le milieu du marché noir des devises. Les spécialistes du change ont connus une période de « chômage » forcé qui s’apprête à prendre fin en ce début d’été 2021.

L’euro, la monnaie la plus importante dans le milieu du change en Algérie a connue une légère hausse une semaine seulement après l’annonce de réouverture de l’espace aérien. Alors que 100 euros s’échangeait contre 21 100 dinars la semaine passé, il s’échange cette semaine à 1 euro contre 212 dinars.

Une hausse certes légère de 100 dinars, mais qui promet une flambée des prix dès les premiers vols de France. Le change de devises devra donc être largement à la hausse dans les semaines à venir, supposition confirmée par les spécialistes du milieu.

Une reprise des vols agitée mais prometteuse

La réouverture des frontières est certes une décision qui n’a pas manquée de réjouir la diaspora algérienne. Une nouvelle qui a apportée son lot de joies, mais aussi son lot de préoccupations.

La reprise des vols annoncée pour le 1 er juin par le président de la République Abdelmajid Tebboune devra se faire sous certaines conditions, conditions qui ont fort déplus à la communauté algérienne installée à l’étranger.

Il reste à espérer que la réouverture des frontières se déroulera dans les meilleures conditions pour les voyageurs et le pays. La saison estivale 2021 s’annonce sous ses meilleurs atouts, la hausse du prix de l’euro et le retour des Algériens installés à l’étranger, promet un été riche en bonnes affaires.