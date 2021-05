Reprise des vols : la France comme seule provenance ?

L’Algérie prévoit une réouverture partielle de ces frontières aériennes à compter du 1er juin prochain. Une mesure qui sera donc accompagnée d’une reprise des vols à fréquence de cinq par jour.

Si les aéroports nationaux de provenance de ces cinq vols journaliers sont mentionnés dans le communiqué du Conseil des ministres, à savoir Alger, Oran et Constantine, la destination des dessertes n’ont pas été alors communiquées.

Hier vendredi, c’est l’Ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, qui a livré quelques détails, dans une déclaration à la Télévision nationale hier vendredi, sur ce sujet. En effet, le diplomate a indiqué que la France sera l’unique provenance des cinq vols.

Les cinq vols qui devront commencer à desservir dès le 1er juin prochain seront de et en provenance des aéroports de Paris, Lyon et Marseille vers les aéroports nationaux cités en haut, précise encore l’Ambassadeur d’Algérie à Paris.

Selon lui, la possibilité de lancer une deuxième étape de reprise des vols est actuellement en étude. Cela concernera d’autres destinations et provenances notamment à L’Ile et Toulouse. Cette étape devra également concerner d’autres aéroports nationaux, à savoir Annaba et Tlemcen.

L’essentiel du protocole sanitaire mis en place

Vers le début de la semaine écoulée, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a donné son feu vert pour la réouverture partielle des frontières aériennes dès le 1er juin, fermées depuis le début de la crise du coronavirus (covid-19).

Cette reprise sera accompégné par un protocole sanitaire strict, affirment des membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie en Algérie. Le protocole proposé est le même appliqué dans les autres pays, a indiqué Dr Mohamed Bekkat Berkani, la semaine dernière.

À ce propos, il a expliqué que le protocole comprend test PCR négatif de moins de 36 h avant le décollage de l’avion et un nouveau test sera effectué à l’aéroport d’arrivée ».

Pour sa part, le Pr Ryad Mahyaoui, l’autre membre du Comité scientifique explique sur les ondes de la Radio chaine 2 que « lorsque le voyageur est en provenance d’un pays où les variants se propagent à grande échelle, le protocole exigera de se munir d’un test PCR négatif de moins de 36 h, un nouveau test sera effectué à l’aéroport d’arrivée au frais du voyageur, puis un isolement de 10 jours et encore une fois un test PCR, s’il est négatif, ils pourront effectuer leur mission ».