Reprise des vols de et vers la France : Air Algérie cède du terrain

Une quinzaine de jours après l’ouverture effective, bien que partielle des frontières, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, assure des liaisons avec six différents pays. Les vols vers ces pays avec lesquels les frontières aériennes sont désormais ouvertes, sont assurés par Air Algérie, mais aussi par des compagnies étrangères comme c’est le cas de la TunisiAir et de la Turkish Airlines, dont les tarifs affichés sont loin d’être compétitifs.

Si Air Algérie a pu profiter pendant ces deux dernières semaines de l’absence d’une réelle concurrence, les choses risquent de changer à partir des prochains jours, suite à l’annonce de la compagnie Française Air France qui a affirmé qu’elle va assurer des dessertes à partir des aéroports parisiens vers Alger et Oran.

Air Algérie : vers la fin de la monopolisation

À l’aube de l’annonce de l’ouverture des frontières et de la reprise des vols, Air Algérie allait assurer toute seule les liaisons aériennes de et vers les aéroports de France, de Tunisie, de Turquie et d’Espagne. Mais quelques jours après, la Turkish Airlines et la Tunisair ont pris part au marché, suivies ensuite par Alitalia.

Mais le gros risque pour la compagnie nationale reste Air France, qui semble avoir mobilisé son gros porteur, un Boeing 777-300, d’une capacité de plus de 400 passagers par vol. La compagnie Française peut également rafler les ressortissants Algériens établis au Canada et dans d’autres pays avec qui l’Algérie n’a pas encore ouvert ses frontières. Ces passagers vont transiter par la France afin de rejoindre l’Algérie, et vont sans doute opter pour Air France ou pour sa filiale Low Cost Transavia.

Il est à rappeler que les vols de la compagnie Française et de sa filiale Low Cost, Transavia, devraient être lancés au cours de cette semaine, comme cela a été confirmé par l’ex-député à l’immigration Samir Chaabna mais aussi par plusieurs sites spécialisés. Cette entrée en jeu des Français, va donner du fil à retordre à la compagnie nationale, qui va encaisser sans aucun doute des pertes considérables.