Reprise des vols : Chaabna déplore des conditions « irrationnelles » 

Le désespoir des Algériens bloqués et établis à l’étranger risque de durer encore plus longtemps. En effet, le dispositif lié à la réouverture des frontières aériennes en Algérie qui a été adopté par les hautes autorités du pays à la suite d’un communiqué officiel diffusé par les services du Premier ministre semble hors de portée du voyageur algérien.

Samir Chaabna, l’ancien député à l’émigration, a commenté aujourd’hui, les dispositions liées à la mise en œuvre des décisions d’ouverture partielle des frontières aériennes.

Contacté par le média arabophone « Ennahar », Samir Chaabna a déclaré que la communauté algérienne était surprise et choquée par les mesures qui ont suivi l’ouverture de l’espace aérien après sa fermeture plus d’un an en raison du Coronavirus.

L’ex-député a appelé le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, à revoir les mesures préventives « incapacitantes », et « irrationnelles » appliquées à la communauté souhaitant entrer en Algérie.

Des facilitations pour les personnes vaccinées

Dans le même sillage, l’ancien député à l’émigration a également appelé à un changement de traitement et à un assouplissement des procédures pour les membres de la communauté qui ont reçu le vaccin.

« Le comité scientifique ne devrait pas être dur et si strict dans ses décisions parce que nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la pandémie », a-t-il dit.

Avant d’ajouter, « Aucun Algérien ne veut du mal pour son pays, ils veulent tous sa stabilité, ils ne se permettront pas d’être à l’origine d’une autre vague de la pandémie sur le sol algérien. », a déclaré Samir Chaabna.

Le porte-parole a appelé à d’autres voyages de et vers la France et à l’ajout de certains pays avec une grande communauté algérienne.