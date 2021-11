Reprise des vols : Air Algérie annonce une nouvelle destination

La baisse remarquable des cas de contamination à la Covid-19 ne cesse d’engendrer de bonnes nouvelles. En effet, et suite à ladite baisse, les autorités du pays ont procédé à la réouverture de plusieurs espaces, qui étaient auparavant fermés à cause de la pandémie.

La décision du gouvernement algérien a également touché les frontières du pays. Pour les frontières aériennes, les mêmes autorités ont procédé à la réouverture partielle de ces dernières, où un nouveau programme de vols internationaux a été mis en place à cet effet.

Aujourd’hui, une nouvelle destination est ajoutée au programme, qui est bel et bien le Qatar, et ce, à la grande joie de notre diaspora dans ce pays.

La ligne Alger – Doha est désormais opérationelle

Cette annonce intervient en marge de la décision du Président de la République, Tebboune, et dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer et à revaloriser la destination algérienne et à diversifier les vols de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, vers différents pays du monde.

Sur ce, le Ministère des Transports annonce aujourd’hui, mercredi 10 novembre, l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne vers le Qatar, avec une moyenne de deux vols commerciaux par semaine, entre les deux capitales, à savoir Alger et Doha.

Dans le même sillage, la compagnie nationale du transport aérien est chargée de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour assurer le lancement de ses vols réguliers sur la ligne susmentionnée.

Il convient également de préciser, que dans le cadre de la réciprocité, les compagnies aériennes du Qatar bénéficient, quant à elles, de deux vols commerciaux par semaine sur la même ligne.