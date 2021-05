Reprise des vols : 480 hôtels réservés au confinement des voyageurs

Suite à la décision relative à l’ouverture partielle des frontières aériennes le 1er juin prochain, une liste des établissements hôteliers, offrant toutes les conditions requises pour le confinement des passagers, est arrêtée conjointement entre les secteurs de l’Intérieur, du Tourisme et de la santé.

Le directeur général du tourisme au ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Moussa Ben Tamer , a annoncé que le secteur est prêt à accueillir les familles et les citoyens de retour de l’étranger, à partir du 1er juin , conformément à la décision du gouvernement d’ouvrir partiellement des vols entre l’Algérie et certaines capitales internationales.

Le même responsable a affirmé, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, que le ministère du Tourisme a attribué 480 établissements hôteliers répartis sur le territoire national d’une capacité de 20 000 chambres et 40000 lits, afin d’assurer la réception dans les meilleures conditions et à des prix abordables qui tiennent compte des capacités des familles et des voyageurs algériens.

Un protocole sanitaire strict

Le directeur général du tourisme a révélé que le ministère, en coopération avec le comité scientifique national, a élaboré un protocole sanitaire strict auquel les établissements hôteliers, ainsi que les agences de tourisme et de voyages, sont soumis depuis le début de la pandémie.

À noter que, concernant les conditions sanitaires applicables à l’arrivée (en Algérie), il s’agit d’abord de la présentation d’un test RT-PCR de moins de 36 heures.

Le passager devra se soumettre à un confinement sanitaire obligatoire d’une période de cinq (5) jours au niveau d’un des établissements hôteliers prévus à cet effet, avec un contrôle médical permanent, avec l’application d’un test de dépistage du COVID-19 à la fin du confinement.

La levée du confinement se fera au 5éme jour à la suite d’un test de dépistage du COVID-19 négatif. En cas de résultat positif, le confinement est reconduit pour une période supplémentaire de cinq (5) jours, précise la même source.