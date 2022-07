Reprise des échanges commerciaux Algérie – Espagne : Madrid réagit

Suite à la suspension du Traité d’amitié et de bon voisinage, entre l’Algérie et l’Espagne les échanges commerciaux ont été gelés. L’association des banques et des établissements financiers (ABEF) avait adressé une note aux directeurs des banques et établissements financiers le 8 juin 2022. Elle y avait annoncé la suspension des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne.

L’Algérie revient sur sa décision 50 jours après. En effet, la suspension des échanges a été levée, et l’ABEF affirme que « les mesures conservatoires cités en objet ne sont plus de mise », et ce dès le 28 juillet.

L’Espagne réagit positivement à la décision de l’Algérie

Commentant la décision d’Alger de lever le gel des opérations d’exportation et d’importation avec l’Algérie, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré vendredi soir que Madrid souhaitait des relations normales, comme c’est le cas avec tous les pays voisins.

Et l’agence de presse espagnole a cité Albares comme confirmant que l’Espagne voulait que « les relations avec l’Algérie soient exactement les mêmes », qu’avec tous les pays voisins, et qu’elles soient « basées sur l’amitié, le bénéfice mutuel, le respect, l’égalité souveraine et la non-ingérence dans les affaires internes ».

Cette déclaration d’Albares, est survenue suite à sa rencontre avec la ministre de la Politique régionale, Isabel Rodríguez et des responsables des communautés autonomes pour préparer la présidence espagnole de l’Union européenne au second semestre 2023, Albares a dit avoir entendu parler d’une « normalisation » des relations commerciales. Ce dernier a aussi ajouter : « Nous espérons que cela se réalisera sur le terrain. »

Vendredi, il a été décidé de lever le gel des opérations d’exportation et d’importation vers et depuis l’Espagne, après environ deux mois de gel des échanges commerciaux en raison de la crise diplomatique entre les deux pays.

L’Association professionnelle des banques et établissements financiers a révélé, dans un document adressé aux banques algériennes, que « les arrêtés d’interdiction des opérations d’exportation et d’importation vers et depuis l’Espagne, et d’interdiction des opérations de domiciliation bancaire, ont été gelés ».

La décision de lever le gel est intervenue 50 jours après la publication du document, dans lequel les transactions de commerce extérieur entre l’Algérie et l’Espagne ont été gelées.