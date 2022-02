Reprise des cours : le ministère annonce d’importantes décisions

À la veille de la reprise des cours, suite à une interruption de 17 jours comme mesure de lutte contre la propagation de la Covid-19, le ministère de l’Éducation nationale annonce de nouvelles décisions concernant l’année scolaire 2021/2022.

Dans un communiqué rendu public durant la soirée de ce samedi, le ministère de l’Éducation confirme « la levée de la procédure de fermeture des écoles et la reprise des cours à travers tous les établissements des trois paliers, et ce, à compter du dimanche 6 février 2022 ».

Pour cette reprise, le ministre de l’Éducation nationale a décidé plusieurs mesures concernant les modalités organisationnelles de la période restante de l’année scolaire en cours. Ces décisions portent essentiellement sur l’organisation des examens et sur les vacances du printemps.

Ainsi, la tutelle a décidé « d’intensifier les mesures préventives afin de préserver la sécurité et la santé des élèves, du personnel éducatif et administratif et des travailleurs ». Le ministère a également mis l’accent sur la « nécessité d’un soutien psychologique pour les élèves dans le but de surmonter les effets de cette pandémie sur les plans psychologique et éducatif ».

Report d’examen et réduction des vacances

Selon la même source, il a été décidé « de reporter les devoirs surveillés du deuxième trimestre pour les cycles de l’enseignement moyen et secondaire à la période du dimanche 20 février au jeudi 24 février 2022 ».

« Report des examens du second trimestre pour les trois cycles de l’éducation à la période du dimanche 20 mars au jeudi 24 mars 2022 », lit-on encore dans le communiqué. Les corrections en présence des élèves, la remise des copies et les conseils de classe « s’effectueront en dehors des horaires de l’enseignement, et ce, du dimanche 27 mars au jeudi 31 mars 2022 ».

Le ministère a également décidé de « réduire la durée des vacances du printemps à 9 jours et de les programmer pour la période allant du jeudi 31 mars 2022 à la soirée du samedi 09 avril 2022 ». La reprise des cours pour le troisième trimestre est programmée pour le dimanche 10 avril 2022.

Les décisions du ministère pour le troisième trimestre

Les devoirs surveillés du troisième trimestre pour le moyen et le secondaire seront également reportés pour la période du dimanche 24 avril au jeudi 28 avril 2022. Les examens sont prévus à partir du dimanche 15 mai 2022 pour les classes de 4e année du moyen et les classes de 3e année du secondaire.

Pour les autres classes des trois paliers de l’éducation, les examens du troisième trimestre auront lieu à partir du dimanche 22 mai 2022. Les corrections collectives en présence des élèves et la remise des copies seront pour la semaine du dimanche 29 mai 2022 au jeudi 02 juin 2022.