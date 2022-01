Reprise des cours et Covid-19: les spécialistes multiplient les appels

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 au profit des personnels du secteur de l’Éducation est lancée, ce dimanche. Avec une situation épidémiologique pas du tout rassurante, les spécialistes multiplient les appels à la vaccination.

La troisième campagne de vaccination contre l’épidémie du coronavirus, lancée en ce début de semaine, au profit des personnels du secteur de l’éducation dans ses trois paliers, coïncide avec la reprise des cours après la fin des vacances de l’hiver.

Dans ce sillage, les spécialistes et responsables du secteur sanitaire multiplient les appels à la vaccination et au respect des mesures préventives, notamment au vu de la situation épidémiologique et la recrudescence des contaminations au coronavirus.

Les spécialistes mettent l’accent sur la nécessité de la vaccination

Interrogé par la Radio nationale, le Dr Mohamed Melhag, chercheur et expert en virologie a insisté sur la nécessité d’intensifier les campagnes de vaccination au vu de leur grande importance, notamment après la hausse du nombre des cas de contamination et l’apparition des nouveaux variants. Le spécialiste a appelé les citoyens à la vaccination afin de pouvoir atteindre l’immunité collective, soulignant que cette mesure devra prémunir des décès et des complications dues à la contamination au Covid-19.

Pour sa part, le chef de service réanimation au CHU Nafissa Mahmoud à Alger, le Pr Achouri Aiche a affirmé que la vaccination est devenue désormais une nécessité. Selon lui, son service a enregistré, durant le mois de décembre écoulé, plusieurs cas de décès de patients qui n’étaient pas vaccinés. Or, plusieurs cas vaccinés ont guéri.

La vaccination des candidats au BAC n’est pas encore tranchée

Le membre du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus, le Pr Ryad Mahyaoui s’est exprimé ce dimanche sur la question de la vaccination des candidats à l’examen du Baccalauréat contre le Covid-19.

Dans une déclaration à la chaine TV Echorouk News, le Professeur a d’emblée affirmé que « le Comité scientifique ne forcera pas les candidats au BAC de se faire vacciner ». Cependant, il estime qu’ils « devront le prendre, d’autant plus que leurs âges dépassent les 17 ans ».

D’ailleurs, il indique à ce propos que le Comité scientifique relevant du ministère de la Santé tranchera au cours de cette semaine sur la question de la vaccination des enfants de plus de 15 ans. Dans son appel à la vaccination, l’intervenant a assuré que « la plupart des cas admis à la réanimation ne sont pas vaccinés ».