Reprise des concertations sur le statut des personnels de l’Éducation

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ce jeudi 3 avril 2025 la relance officielle des concertations autour du projet de révision du statut particulier des fonctionnaires du secteur ainsi que du régime indemnitaire associé.

Cette décision fait suite à l’engagement pris précédemment par la tutelle d’impliquer les syndicats dans l’élaboration d’un cadre statutaire plus équitable et plus adapté aux réalités actuelles du terrain.

Selon le communiqué publié par le ministère, la commission chargée de centraliser les propositions et remarques des organisations syndicales agréées au sein du secteur de l’éducation reprendra les travaux à partir du mardi 8 avril 2025. Un calendrier structuré a été établi, organisant les séances de travail par catégorie de personnel.

Les concertations débuteront avec les représentants des enseignants, avant de s’étendre progressivement aux autres corps : personnels de l’éducation, de l’orientation scolaire et professionnelle, des laboratoires, de la restauration, des services économiques, de l’administration et de l’inspection.

Chaque catégorie disposera d’une semaine pour exposer ses propositions, débattre des points de désaccord et s’efforcer de parvenir à une position consensuelle. Le ministère précise également qu’en cas de consensus rapide pour une catégorie donnée, le calendrier pourra être réajusté afin d’accélérer les travaux.

Une réforme très attendue par les syndicats du secteur

Ce processus de dialogue est perçu comme une étape cruciale vers la réforme tant attendue du statut des travailleurs de l’éducation, un chantier maintes fois reporté et source de tension sociale récurrente.

De nombreux syndicats dénoncent depuis plusieurs années l’inéquité du système actuel, la stagnation des carrières, ainsi que l’absence de reconnaissance des fonctions spécifiques exercées au sein des établissements scolaires.

L’enjeu de ces concertations dépasse donc la simple révision des textes : il s’agit de répondre concrètement aux attentes des professionnels du secteur, de renforcer la stabilité du système éducatif et de garantir un cadre de travail valorisant, capable d’attirer et de retenir les compétences.

Le ministère a également souligné qu’aucune modification ne sera apportée au calendrier initial, sauf en cas d’accord complet sur un projet final. Dans tous les cas, les discussions se poursuivront jusqu’à l’élaboration d’un document final qui puisse fédérer les parties prenantes, en vue d’une promulgation d’ici la fin de l’année scolaire.