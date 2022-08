Reprise de la Premier League : 1er match choc pour Mahrez et Benrahma

Le championnat anglais de football, Premier League, reprend ce week-end. Pour cette nouvelle saison du championnat le plus coté du monde du football, les objectifs s’annoncent différents pour les internationaux algériens.

Vainqueur de la précédente édition de la Premier League, le club de Manchester City compte garder le trophée dans ses armoires. Pour ce faire, les Cityzens miseraient sur leur nouvelle recrue en attaque, le norvégien, Erling Haaland.

Les coéquipiers de l’international algérien, Riyad Mahrez, sortent d’une défaite contre leur rival de la ville de Liverpool en Community Shield sur le score de 3-1. Ces derniers auront à cœur de remporter à nouveau le championnat après 2 saisons de leur dernier sacre. Néanmoins, le club bleu de Manchester aura des atouts à se faire valoir durant cet exercice de 2022/2023.

Le joueur de l’équipe d’Algérie, Mahrez, serait l’un des hommes forts du technicien catalan, Pep Guardiola. Ce dernier aurait fixé ses idées quant à son 11 titulaire de la saison et peaufiné les derniers détails avant l’ouverture du bal du football anglais.

Ainsi, la presse anglaise indique que le natif de Sarcelles pourrait être dans le haut du classement des joueurs à qui Guardiola confirait la tâche de tirer les penalties lors des matchs en championnat.

Prolongeant son contrat avec les champions d’Angleterre en titre jusqu’en 2025, Riyad Mahrez aura la stabilité pour arme lors de cet exercice. Une stabilité que le joueur algérien tenterait d’en tirer profit et accomplir une saison dans la lignée de ses performances lors de l’exercice précédent.

Une saison décisive pour Said Benrahma ?

Pour la reprise de la saison footballistique en terre anglaise, l’international algérien, Said Benrahma est très attendu avec son club londonien de West Ham.

Après une intersaison plutôt convaincante de la part de l’ancien joueur de l’OGC Nice, l’heure est à la confirmation pour le joueur de 26 ans.

Arrivé en 2020 en provenance du club de Brentford, le joueur de l’équipe d’Algérie peine à confirmer avec la formation du technicien écossais, David Moyes. Ce dernier a tenu, à maintes reprises, de renouveler sa confiance en Benrahma. C’est ce qui serait un bon point de départ pour la saison de l’international algérien.

Ainsi, le natif d’Ain-Témouchent fixerait une place de titulaire dans le 11 du club de l’Est de Londres. 7e lors de l’exercice précédent, le club de West Ham tenterait de hisser son classement pour cette saison.

Fort d’une recrue de poids dans le secteur offensif du jeu, le jeune attaquant italien, Gianluca Scamacca, West Ham pourrait être la surprise de la saison de 2022/2023 en Premier League anglaise.

À noter que les deux internationaux, Riyad Mahrez et Said Benrahma seront face à face pour le match inaugural de la Premier League. Le match se jouera dimanche à 16:30.

This is the Premier League. pic.twitter.com/S33VI7HdCL — Premier League (@premierleague) August 5, 2022

À quoi pourrait ressembler la course au titre pour la saison de 2022/2023 en Premier League ?

Sans doute, l’exercice de 2022/2023 sera l’un des exercices les plus remarquables de l’histoire du championnat anglais. Les clubs du Royaume seront dans l’obligation de mettre la saison prochaine entre parenthèses pour une durée de 6 semaines. Une pause qui sera consacrée à l’événement le plus important de la planète football, la Coupe du Monde.

Ainsi, les tabloïds anglais se questionnent quant au niveau des joueurs de la Premier League et leurs états d’esprit en amont et en aval de la compétition la plus prestigieuse au monde. Cependant, la lutte entre les clubs anglais ne serait pas pour autant confronté au risque du relâchement des joueurs.

En effet, plusieurs clubs historiques du football du Royaume verraient en cette saison : la saison de la renaissance. Dans ce sens, le club rouge de Manchester, Manchester United, aura à cœur de se repositionner sur la scène nationale du football. Le nouveau technicien des Red Devils, le néerlandais, Erik Ten Hag, se montre ferme à ce sujet.

Orphelin de leur ancien propriétaire, le club de Chelsea semble le plus discret avant la reprise du football en Angleterre. En effet, après les nombreux échecs sur les dossiers des transferts, les Blues seront quand même dans le viseur des spécialistes du football anglais.