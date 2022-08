Reprise de la Bundesliga : Ramy Bensebaini ouvre le bal de la saison

Pour le retour du football en terres allemandes, l’international algérien, Ramy Bensebaini, s’est montré, d’ores et déjà, décisif avec son club du Borussia Mönchengladbach.

En effet, pour le premier match de la saison de 2022/2023 de la Bundesliga, les coéquipiers du latéral gauche algérien ont affronté le club Hoffenheim. Un match qui a vu la saison du club hôte, Gladbach, sur le score de 3-1.

Dans l’enceinte sportive du Borussia-Park, les joueurs de Mönchengladbach ont été surpris dès la 25e minute de la première période en recevant le premier but. Ce premier but n’a pas tenu jusqu’à la pause puisque les hommes du nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach, Daniel Farke, sont revenus dans le score à la 42e minute.

Un but qui a porté la signature du joueur de l’équipe d’Algérie, Ramy Bensebaini. Ainsi, le latéral algérien a inscrit le but égalisateur de son équipe suite à un geste acrobatique, bicyclette, permettant à son équipe de revenir à hauteur de son adversaire.

En infériorité numérique, le club de Hoffenheim a cédé face aux offensives du club de Mönchengladbach en concédant le second but de la rencontre à la 71 min.

Les coéquipiers de l’international algérien, Ramy Bensebaini ne se sont pas arrêtés sur ce deuxième but et ont creusé l’écart en inscrivant le 3e but de la rencontre, 7 minutes après, à la 78e minute du match.

Un but qui a scellé le sort de la rencontre et a confirmé la victoire des « Poulains » sur le score de 3-1.

La suite des résultats de la première journée de la Bundesliga

La reprise du championnat allemand de football a été marqué par la grande performance du club champion en titre de la saison dernière, le Bayern Munich. Malgré le départ de leur attaquant prolifique de ces dernières années, Robert Lewandowski, les munichois ne se sont pas faits peur et ont inscrit 6 buts face à la formation de l’Eintracht Francfort.

Ces derniers ont quand même réussi à atteindre les filets du portier allemand, Manuel Neuer, à la 64 min de la rencontre. Avec cette victoire sur le large score de 6-1, les bavarois prennent dès cette première journée la place du leader du championnat.

Plutôt dans l’après-midi de ce samedi 06 août, les clubs de Wolfsburg et Werder Brême, récemment promu en Bundesliga, se sont quittés sur un score neutre de 2-2.

Dans le derby berlinois de cette journée inaugurale de la première division allemande, le club de l’Union Berlin a eu le dernier mot sur son voisin, le club du Hertha Berlin, sur le score de 3-1.

Le club de Fribourg, quant à lui, s’est imposé à l’extérieur sur le score de 4-0 face à son hôte, le club d’Augsbourg. Le club de Mayence a signé la deuxième victoire à l’extérieur de cette première journée en s’imposant 2-1 face au club de Bochum.

La 1ʳᵉ journée de la Bundesliga de la saison de 2022/2023 se poursuit avec 3 oppositions. Le club du Borussia Dortmund affrontera le club du Bayer Leverkusen, le VFB Stuttgart accueille le club du RB Leipzig, et le club du Schalke 04, pour son grand retour après une saison passée dans l’antichambre du football allemand, se déplace sur le terrain du club de Cologne.