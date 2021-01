Le DG du métro d’Alger s’exprime sur la reprise des services

Le directeur général du métro d’Alger, Ali Arezki, s’est exprimé aujourd’hui sur la reprise de services de l’entreprise de transport, affirmant que jusqu’a maintenant aucune date officielle n’a été avancée.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Ali Arezki, a déclaré, « pour le moment aucune date n’a été fixée, mais je pense que ça va se faire en fonctions de l’évolution de la pandémie ».

Dans ce sillage, le premier responsable du Métro d’Alger assure que son l’entreprise, a élaboré un plan de reprise, et s’est préparé pour une éventuelle reprise avec une adaptation de son activité à cette situation exceptionnelle.

Ali Arezki, a expliqué le plan élaboré par son entreprise pour bien mener la reprise et endiguer la pandémie, selon lui, le plan comporte deux volets, « le premier volet concerne l’adaptation de l’offre de transport. À cet effet, précise-t-il, nous avons fixé les horaires d’exploitation de 7 h 00 à 19 h 00, avec une rame chaque 4 minute 30 pour éviter l’entassement à l’intérieur des rames ».

Tandis que, le deuxième volet concerne le protocole sanitaire, consiste le port obligatoire de la bavette et la prise de température et à l’entrée des stations, » À l’intérieur de la gare un marquage au sol et des gère-files sont placés pour le respect de la distanciation physique. A bord du métro, les rames seront ventilées, aérées et nettoyées régulièrement avant et après chaque trajet », ajoute-t-il, en précisant que la reprise sera progressive et contrôlée avec la limitation du nombre de voyageurs à 50 % des capacités des rames », a-t-il révélé.