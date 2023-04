Reprise d’activité après l’Aïd el-Fitr : le ministère met en garde les commerçants

Le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a appelé à la reprise des activités commerciales juste après les deux jours de l’Aïd el-Fitr.

| À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2023 : 6 pays d’Asie fixent la date pour ce samedi

C’est lors d’une réunion de coordination avec les directeurs régionaux et de wilayas du commerce et de la promotion des exportations, que le ministre a souligné l’importance de garantir un approvisionnement régulier en matériaux de base et en services de grande consommation après les deux jours de l’Aïd.

| À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2023 : Tebboune décrète une grâce présidentielle pour 8985 détenus

Le tout dans le but d‘éviter toute perturbation du marché. Le premier responsable du secteur du commerce a également averti les commerçants contrevenants des sanctions strictes qui les attendent en cas de non-respect de ces mesures.

Un peu moins de 51 000 commerçants réquisitionnés pour l’Aïd

Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a aussi veiller a structurer le processus de l’approvisionnement des citoyens lors des deux jours de l’Aïd.

Un programme d’entretien a été mis en place pour assurer le ravitaillement régulier des citoyens en matériaux de base et en services de grande consommation à l’occasion de l’Aïd el-Fitr 2023.

| À LIRE AUSSI : France : date de l’Aïd el-Fitr 2023 dévoilée (Grande mosquée de Paris)

Selon le conseiller en charge de l’information du ministère, Amin Amara, 2 407 agents de censure ont été recrutés pour suivre la mise en œuvre du programme, auquel 50 817 commerçants ont participé. Parmi ces commerçants, 6 972 sont des boulangers, 27 987 sont des commerçants de produits alimentaires généraux, de légumes et de fruits, et 15 787 sont des commerçants dans des secteurs divers.

| À LIRE AUSSI : Confusion date Aïd el-Fitr 2023 : l’association d’astronomie Sirius explique

Cette initiative a été mise en place suivant les dispositions de la loi 06-13 modifiant et complétant la loi 08-04 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.