Reprise Hirak : Une foule impressionnante défile à Alger

Après la pause obligatoire dictée par l’impératif sanitaire, le Hirak semble reprendre ses forces, en en effet, ce vendredi 26 février, des milliers de manifestants viennent d’investir les rues de la wilaya d’Alger.

Après les immenses rassemblements populaires observé le lundi, 22 février dernier, coïncidant avec le deuxième anniversaire du Hirak, des milliers de manifestants ont à nouveau battu le pavé ce vendredi, 26 février dans la wilaya d’Alger.

Dans la matinée, et contrairement au lundi dernier, le dispositif sécuritaire était léger, aux alentours de la rue Didouche Mourad, et un peu plus renforcé autour de la grande poste.

À la fin de la prière de vendredi, les foules grossissent, leurs rangs s’élargissent et des contingents entiers de manifestants venus de partout, pour manifester et relancé officiellement le Hirak.

Un cordon de policiers a été formé pour empêcher les manifestants de marcher sur Alger-centre, mais les foules compactes et nombreuses ont pris d’assaut les Places les plus importantes de la capitale Alger et ses principaux boulevards comme Didouche Mourad, Hassi Ben Bouali et d’autres artères stratégiques.