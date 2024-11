Répression en France : Un chercheur algérien arrêté pour son soutien à la Palestine

Un nouveau chapitre s’est ouvert dans le long feuilleton des tensions autour de la question palestinienne en France. Yanise Arab, un franco-algérien de 30 ans, doctorant en histoire, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages sur la cause palestinienne, a été interpellé à son domicile par les forces de l’ordre françaises, mardi dernier.

Son « crime » ? Avoir exprimé son soutien à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à la résistance.

Les vidéos de cette arrestation, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive émotion. On y voit des gendarmes français faire irruption de manière musclée au domicile du chercheur, réduisant en miettes la porte d’entrée. La mère de Yanise Arab, vêtue d’un keffieh palestinien, assiste impuissante à la scène. L’ordinateur du militant pro-palestinien a été saisi.

Placé en garde à vue, Yanise Arab a été relâché quelques heures plus tard. Le chercheur dénonce une tentative de le museler et d’intimider tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne, en France comme à l’étranger.

« Cette énième procédure vise une nouvelle fois à réprimer les individus et organisations qui dénoncent les massacres en cours à Gaza et au Liban », dénonce le Maître Rafik Chekkat, l’avocat de Yannis, « Elle constitue une nouvelle atteinte à la liberté d’expression, d’opinion et de recherche », rajoute-t-il.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Yanise affirme que le procureur lui a reproché de « soutenir le terrorism »e en raison de son appui au droit du peuple palestinien à se défendre.

Auteur d’une thèse sur « L’émigration des Algériens en Palestine durant la période coloniale« , Yanise Arab est un ardent défenseur de la cause palestinienne. Son arrestation intervient dans un contexte de tensions accrues autour de cette question en France, où les défenseurs des droits des Palestiniens sont régulièrement visés par des accusations de soutien au terrorisme.

Cette affaire soulève de nombreuses questions sur la liberté d’expression et le droit à la dissidence en France.

Rappelons également que depuis le début de l’année, près de 800 procédures pour « apologie du terrorisme » ont été ouvertes en France, témoignant d’une répression croissante des soutiens à la cause palestinienne.

Le gouvernement Barnier promet de durcir encore plus la répression, notamment dans les universités. Face à cette escalade, les défenseurs des droits de l’Homme appellent à l’union pour contrer cette vague de répression et défendre le droit à la solidarité avec la Palestine.