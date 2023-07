Représentant Tebboune, Benabderrahmane à Saint-Pétersbourg et participe au Sommet Russie-Afrique

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane est arrivé hier, le mercredi 26 juillet 2023, durant la soirée à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie, pour prendre part aux travaux du deuxième Sommet Russie-Afrique et de son Forum économique et humanitaire, en tant que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Organisé les jeudi 27 et vendredi 28 juillet 2023, dans la ville de Saint-Pétersbourg, ce rendez-vous sera consacré à l’examen des moyens de coopération et de partenariat stratégique multilatéral entre la Russie et le continent africain.

De plus, ce Sommet sera placé sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement », le Sommet verra la participation de représentants de 49 pays africains, dont 17 chefs d’Etat, avec comme objectif examiner les moyens à même de diversifier les volets de coopération, notamment politique, sécuritaire et économique, ainsi que dans les domaines scientifique, technique, culturel et humanitaire.

L’état des relations russo-africaines et leurs perspectives au menu du Sommet

Ce deuxième Sommet, après celui tenu en 2019, verra la participation d’une cinquantaine de pays africains, représentés par des chefs d’Etat et de gouvernement, sous la coprésidence du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine et du président de la République des Comores, Azali Assoumani, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine (UA).

En effet, la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg, s’apprête à faire de cette réunion internationale un succès, en ce sens que les autorités russes ont mis en place des moyens humains, matériels et organisationnels considérables, eu égard à l’importance que la Russie accorde aussi bien au Sommet qu’au Forum économique, lesquels seront principalement axés sur le développement d’une coopération « intégrée et équitable » entre la Russie et le continent africain, dans toutes ses dimensions politique, sécuritaire et économique, et dans tous ses domaines scientifique, technique, culturel et humanitaire.

Enfin, il sera l’occasion sera d’évoquer, lors de la séance plénière et durant plus de 30 séances-débat et réunions thématiques, l’état des relations russo-africaines et leurs perspectives, notamment en matière de promotion des échanges dans les domaines politique, économique, humanitaire, technologique et médiatique.