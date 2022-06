Report du procès de l’ex PDG de l’aéroport d’Alger limogé

Le pôle économique et financier pénal de Sidi M’hamed a reporté, ce lundi 20 juin 2022, le procès de l’ancien directeur général de l’aéroport international d’Alger, Tahar Allache, ainsi que de 12 prévenus dans des affaires de corruption, au 27 juin, à la demande de la défense.

L’ancien directeur général de l’aéroport, Tahar Allache, ainsi qu’un certain nombre d’accusés, qui sont au nombre de 12, dont des responsables et des cadres, font face à de lourdes accusations incluses dans la loi anti-corruption et de prévention.

Le P-DG de l’aéroport d’Alger, Tahar Allache, limogé

Après avoir été démis de ses fonctions à la tête de l’Aéroport d’Alger. Tahar Allache devait faire face au fait que le juge d’instruction de la deuxième chambre du Pôle pénal économique et financier national de Sidi M’hamed, à Alger, ait ordonné la saisie de tous les biens immobiliers et comptes bancaires de l’ancien Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger.

Il est à rappeler qu’après près de 15 années à la tête de l’Aéroport d’Alger, le Directeur Général, Tahar Allache, avait été limogé, le mardi 31 mai 2022. En effet, le Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger avait été démis de ses fonctions.

À cette même date, c’est Omar Halis qui a été désigné comme nouveau Directeur Général de l’Aéroport d’Alger. Ce dernier était le responsable de l’administration et de la logistique, au sein du même aéroport.