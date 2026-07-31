Report de la rentrée scolaire 2026 : un député saisit officiellement Saâdaoui

Alors que le ministère de l’Éducation nationale venait tout juste de dévoiler le calendrier officiel fixant le retour sur les bancs de l’école au 6 septembre 2026, une initiative parlementaire vient relancer le débat.

Invoquant des conditions climatiques extrêmes et des vagues de chaleur étouffantes dans le Sud, le député Mourad Khaoua a officiellement saisi le ministre Mohamed Seghir Saâdaoui pour réclamer un report de la rentrée.

Un appel d’urgence face aux canicules dans le Grand Sud

Dans la foulée de la publication du calendrier de la rentrée 2026-2027 par la tutelle, le député de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), Mourad Khaoua, a adressé ce jeudi 30 juillet 2026 une correspondance officielle au ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui.

Dans sa lettre, le parlementaire sollicite un réaménagement et un report de la date de la rentrée des classes.

Le député tire la sonnette d’alarme sur les températures caniculaires qui sévissent particulièrement dans les wilayas du Sud au début du mois de septembre, atteignant souvent des niveaux critiques qui menacent directement la santé et la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel éducatif.

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« Au vu des conditions climatiques difficiles que connaissent notamment les wilayas du Sud durant cette période, caractérisées par une hausse extrême des températures […] nous sollicitons votre bienveillance pour étudier la possibilité de reporter le calendrier de la rentrée scolaire jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques. » — Mourad Khaoua, Député de la wilaya d’El M’Ghair

Stress thermique et santé des élèves en jeu

Parmi les arguments essentiels mis en avant dans cette saisine, l’élu souligne d’abord les risques sanitaires sévères. L’exposition à de fortes chaleurs favorise l’épuisement thermique et accroît les risques de déshydratation chez les jeunes enfants.

De plus, ces températures extrêmement élevées altèrent directement les capacités d’apprentissage, réduisant la concentration des élèves et nuisant à l’assimilation pédagogique dès la reprise.

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Enfin, le député insiste sur l’importance de respecter les spécificités géographiques de chaque région en adaptant les décisions nationales aux réalités climatiques des zones sahariennes.

Rappel du calendrier officiel dévoilé par le Ministère

Cette démarche intervient alors que le ministère de l’Éducation nationale avait arrêté, le 30 juillet 2026, un échéancier national unifié :

La reprise s’amorce le dimanche 23 août 2026 pour le personnel administratif. Directeurs et surveillants sont attendus pour préparer la gestion des établissements et finaliser les emplois du temps.

Une semaine plus tard, le dimanche 30 août 2026, le corps enseignant effectue sa pré-rentrée afin de coordonner les programmes pédagogiques. Enfin, la grande rentrée des élèves de tous les cycles est fixée au dimanche 6 septembre 2026.