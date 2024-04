Replanification des prêts précédemment accordés par NESDA (ANSEJ)

Dans un élan de renouveau économique, la NESDA, anciennement connue sous le nom d’ANSEJ (Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat), a :

Injecté un financement dans près de 9900 projets au cours de l’année 2023.

Cette performance illustre l’engagement de l’agence à stimuler l’esprit d’entreprise et à soutenir les ambitions des jeunes entrepreneurs algériens.

Le ministre de l’Économie de la Connaissance, des Start-ups et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, a révélé lors d’une conférence de presse que :

“L’agence n’a pas connu de ralentissement dans la réception des dossiers, ayant financé plus de 9900 projets l’année dernière…

Ces projets concernent des dossiers déposés antérieurement, ce qui témoigne de la volonté de l’agence de poursuivre son soutien malgré les périodes de transition et de réforme.”

Le ministre a également signalé une pause temporaire dans la réception de nouveaux dossiers.

Cette étape de transition est essentielle pour l’introduction de nouvelles méthodes et critères de sélection, plus stricts et rigoureux.

Cela alfin d’optimiser la qualité de l’aide financière allouée aux projets entrepreneuriaux.

NESDA (ANSEJ) : Stratégie économique et restructuration des crédits

La stratégie rénovée de la NESDA s’appuie sur l’évaluation “strictement économique” des dossiers, plutôt qu’administrative.

Afin de privilégier la qualité sur la quantité à travers l’investissement dans de véritables entrepreneurs.

Face aux prêts non performants qui pèsent sur les banques nationales et les jeunes entrepreneurs, le ministre a annoncé une initiative de restructuration des crédits.

Elle sera orchestrée par la Direction Générale du Trésor Public.

Cette mesure est perçue comme une “seconde chance” pour les entrepreneurs et pour l’agence de tourner la page sur ces dossiers encombrants.

En outre, le ministre Walid a insisté sur l’importance de tirer des leçons des erreurs passées, notamment en matière de financement et de gestion des projets.

L’objectif est clair : utiliser les fonds publics de manière judicieuse pour générer de la richesse et proposer des solutions concrètes et durables.

Avec cette restructuration interne, la NESDA aspire à s’aligner sur les standards des institutions financières et des banques, se positionnant comme :

Un acteur clé dans l’analyse du marché ;

La gestion des portefeuilles ;

Le suivi des projets financés.

Cette transformation marque le début d’une nouvelle ère pour l’agence, qui devient un pilier essentiel de l’économie de la connaissance et de l’innovation en Algérie.