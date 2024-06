Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé ce jeudi la réouverture prochaine de 518 marchés couverts à l’échelle nationale. Cette initiative marque un tournant important dans la stratégie de renforcement de l’infrastructure commerciale du pays et vise à améliorer l’organisation et l’approvisionnement du marché national.

Marchés couverts : Vers la création d’un réseau de distribution national

Lors de sa visite à Mascara, M. Zitouni a précisé qu’un accord a été établi entre son département ministériel et le ministère de l’Intérieur. Cet accord prévoit l’exploitation de 518 marchés couverts réalisés par les collectivités locales au cours des dernières années, répartis à travers l’ensemble du territoire national.

Cette collaboration inter-ministérielle souligne l’importance accordée par le gouvernement à la revitalisation des infrastructures commerciales locales pour soutenir l’économie nationale.

L’ouverture de ces marchés couverts est perçue comme une étape cruciale pour la création d’un réseau de :

Distribution ;

D’organisation ;

D’approvisionnement.

Selon M. Zitouni, ces infrastructures permettront non seulement d’optimiser la distribution des produits, mais aussi de garantir une meilleure régulation des prix et de la disponibilité des biens sur le marché national. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer les capacités logistiques et commerciales de l’Algérie.

Nouvelle approche pour les marchés de gros

En parallèle, le ministre a exhorté les responsables de la société de réalisation et de gestion des marchés de gros à adopter une nouvelle approche. Cette approche doit viser à accompagner les commerçants de gros de fruits et légumes, en créant un réseau dédié à l’acquisition et à la distribution des produits agricoles.

L’objectif est de soutenir les acteurs du secteur agricole tout en améliorant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

Par ailleurs, M. Zitouni a révélé que son département ministériel a enregistré plusieurs demandes d’investisseurs étrangers intéressés par l’ouverture d’espaces commerciaux en Algérie. Ces demandes témoignent de l’attractivité croissante du marché algérien et de son potentiel en tant que hub commercial régional.

L’ouverture de ces marchés couverts pourrait également offrir de nouvelles opportunités pour les investisseurs, en facilitant l’accès à une infrastructure commerciale modernisée et bien organisée.