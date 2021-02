Réouverture Jardin d’El-Hamma : Les conditions fixées

Le directeur du jardin d’essai d’El Hamma, dans la capitale Alger, a annoncé aujourd’hui, mercredi, la limitation du nombre de visiteurs, dans le cadre de mesures préventives contre l’épidémie de Coronavirus.

Abdelkrim Boulahia a expliqué que le nombre de visiteurs autorisés à entrer dans le parc du Hamma sera de 3000 visiteurs, et ce dans le cadre des mesures de précaution prises pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Selon Abdelkrim Boulahia, le directeur du parc, un citoyen qui ne porte pas de masque de protection sera empêché d’entrer dans le parc.

«Les visiteurs dont la température corporelle sera mesurée à l’entrée du jardin, seront tenus de porter un masque de protection et de respecter la distanciation physique», a-t-il déclaré.

Le même responsable a affirmé que, des agents seront déployés à travers le jardin pour s’assurer du respect des mesures et gestes barrières

Dans un contexte différent, le porte-parole a affirmé, qu’il n’y a aucun problème financier pour nourrir les animaux, ou payer les salaires des travailleurs, précisant que le parc est une institution de l’État, et il a reçu un soutien financier.

Le parc rouvre ce mercredi

En effet, après deux mois de fermeture dans le cadre des mesures de précaution prises pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), le jardin El Hamma rouvre ses portes aux visiteurs demain mercredi à 10h.

Selon le directeur, toutes les mesures préventives seront respectées à travers un protocole sanitaire élaboré à cet effet par l’administration du jardin.

Une forte affluence des citoyens est attendue, d’autant que la réouverture du jardin coïncide avec les vacances scolaires et le weekend.

Les horaires de confinement partiel réaménagés à Alger

Il convient de rappeler que, les horaires de confinement partiel ont été réadaptés dans la wilaya d’Alger et sont désormais fixés de 22:00 au lendemain à 5:00.

Les autorités ont également décidé la prolongation de l’activité des commerces jusqu’à 21 :00 à partir d’aujourd’hui mercredi.

Il a été décidé aussi de la «réouverture des salles omnisports et des salles de sport, de même que les lieux de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages.

Ces nouveaux horaires concerneront également «les salons de coiffure pour hommes et femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés, restaurations et fast-food qui doivent limiter leurs activités uniquement à la vente à emporter.