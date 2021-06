Réouverture des frontières : Le gouvernement annonce 2 nouveaux vols

Le processus de la réouverture des frontières se poursuit en Algérie. Ce mercredi 2 juin, le gouvernement annonce deux nouveaux vols internationaux.

L’annonce a été faite lors de la réunion du Gouvernement par visioconférence présidée par le premier ministre Abdelaziz Djerad qui a donné des instructions à plusieurs secteurs.

Selon le communiqué sanctionnant la réunion, deux nouveaux vols hebdomadaires seront ouverts avec l’Italie (via Rome) et avec l’Allemagne (via Francfort). La même source a précisé que cette décision a été prise par le président Abdelmadjid Tebboune.

« Parmi les décisions de la réunion du Gouvernement tenue mercredi, figure la décision du président de la République d’ouvrir une ligne aérienne hebdomadaire à destination de Frankfurt et Rome », lit-on dans le communiqué.

Le pack confinement fixé à 33000 DZD

Dans un communiqué rendu public hier mardi, la compagnie aérienne, Air Algérie, a dévoilé le prix final de son pack de confinement, destiné aux algériens et étrangers désireux d’entrer en Algérie.

« En application des nouvelles directives des autorités Algériennes, le montant du pack confinement est réduit à 33 000 DA TTC par passager (…) Les demandes de dispense de paiement des frais de confinement en faveurs des étudiants et des personnes âgées à faible revenu doivent être accompagnées de pièces justificatives et adressées aux représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger », a précisé Air Algérie.