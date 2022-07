Réouverture frontières Algérie-Tunisie : la DGD facilite les démarches

La saison estivale est déjà là, et beaucoup d’Algériens se préparent pour aller en vacances. La Tunisie est l’une des destinations de prédilection, à cause de sa proximité et de ses tarifs attrayants.

Suite à l’annonce de l’ouverture des frontières, des facilitations pour accélérer les procédures de circulation ont été révélées.

C’est dans un communiqué diffusé le jeudi 14 juillet 2022 par la direction générale des douanes (DGD) que plus de détails ont été apportés.

Elle a rappelé l’existence du site Internet qui permet aux intéressés de télécharger le formulaire de déclaration de devises et des objets de valeur, déposer les doléances et consulter toutes les informations voulues.

Les voyageurs peuvent aussi s’inscrire auprès de la DCD pour titre de passage en douane (E-TPD) pour les véhicules à travers ce même site Internet.

Dans ce communiqué, la direction générale des douanes ajoute que certaines personnes sont prioritaires quant à l’accélération des procédures. La structure a cité « les familles, les malades, les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques ».

Toutes ces facilitations ont pour but « d’alléger et accélérer les procédures de traitement et de circulation des voyageurs » pour « un meilleur accompagnement ».

Touristes algériens véhiculés : des avantages annoncés

Afin de faciliter la circulation et d’encourager les Algériens à prendre la voie terrestre, Taoufik Charfeddine a relevé les mesures en faveur des touristes algériens véhiculés.

Ces voyageurs n’auront pas à se soucier des infractions de stationnement et des conséquences. Le responsable a incité les autorités locales à éviter aux touristes algériens les différentes retombées qui pénalisent les stationnements interdits.

Cette annonce a suscité beaucoup de réactions auprès des citoyens tunisiens ne comprenant pas cela. Le ministre a donc expliqué les choses affirmant que « les touristes algériens viennent en Tunisie pour passer de belles vacances d’été, et non pas pour se soucier de leurs véhicules et des contraintes qui accompagnent ces pénalisations ».