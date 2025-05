Réouverture du point de vente principal d’ENIE à Alger

L’industrie électronique algérienne reprend de l’élan. L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) a annoncé la réouverture officielle, ce mercredi, de son espace commercial phare situé en plein cœur de la capitale, sur la célèbre rue Hassiba Ben Bouali.

Ce point de vente, considéré comme stratégique pour la marque, représente une vitrine essentielle des produits développés par ENIE, notamment ses téléviseurs à la pointe de la technologie. Modernisés au fil des années, ces appareils combinent innovation technique et design soigné, témoignant de la volonté de l’entreprise de suivre les standards internationaux tout en répondant aux besoins du marché local.

Dans un communiqué diffusé mardi soir, ENIE a souligné que cette initiative marque une étape symbolique dans son parcours de développement. « Elle reflète notre volonté de nous rapprocher davantage de nos clients et de leur offrir le meilleur », indique le document.

Une vitrine pour l’innovation locale

L’entreprise, implantée historiquement à Sidi Bel-Abbès, mise désormais sur une stratégie de proximité et de contact direct avec les consommateurs. Cet espace rénové ne se contente pas d’exposer les produits ; il incarne également la nouvelle dynamique commerciale d’ENIE, qui entend renforcer sa présence sur le marché algérien, en misant sur la qualité, la durabilité et le service client.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte de regain d’intérêt pour les marques nationales, soutenues par une politique économique axée sur la promotion du « made in Algeria ». ENIE, en relançant son espace au centre d’Alger, vise à s’imposer comme un acteur clé de la scène électronique algérienne, tout en se positionnant face à la concurrence étrangère.

Enfin, cette réouverture constitue une passerelle entre le riche passé industriel de l’ENIE et ses ambitions futures, tournées vers l’innovation et la satisfaction des consommateurs locaux. Elle marque aussi le retour en force d’un fleuron national qui entend bien reconquérir sa place dans les foyers algériens.

Une synergie université-industrie au service de l’innovation

Au-delà de sa présence commerciale renouvelée dans la capitale, ENIE continue de renforcer son ancrage dans l’écosystème national de l’innovation. En février dernier, l’entreprise avait activé des accords de partenariat stratégiques avec l’université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès, dans le but d’intensifier la collaboration dans le domaine de l’électronique et de stimuler la recherche appliquée.

Cette coopération, formalisée lors d’une réunion entre le recteur de l’université, le professeur Bouziani Merahi, et le PDG d’ENIE, Mohamed Abbes Bourassi, s’inscrit dans une volonté partagée de rapprocher le monde académique de l’industrie. Les deux parties ont convenu de mettre en place des mécanismes concrets pour favoriser l’innovation, maîtriser les dernières avancées technologiques et proposer des solutions adaptées aux besoins du marché national.

Par ce partenariat, les chercheurs et étudiants bénéficieront d’un accès privilégié aux laboratoires et unités industrielles de l’ENIE, facilitant ainsi la transformation des idées scientifiques en applications industrielles concrètes. De son côté, l’entreprise pourra tirer profit de l’expertise académique pour améliorer ses produits et développer de nouvelles technologies en phase avec les standards internationaux.