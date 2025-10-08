Réouverture des stades à Alger : fin de la crise pour les clubs

La crise des stades à Alger va bientôt connaitre un dénouement. Après la réouverture du stade Ali Ammar de Douéra, le 5 juillet et Nelson Mandela seront de nouveau à la disposition des clubs algérois à partir de la fin du mois en cours.

Le coup d’envoi de la nouvelle saison footballistique 2025/2026 a été donné le 21 août dernier. Si le plan organisationnel des matchs est irréprochable, la domiciliation des clubs algérois a posé un grand problème aux hautes instances du football algérien. La raison ? C’est tout simplement suite la fermeture de plusieurs stades pour travaux.

Il faut dire que cela a mis les responsables de ces clubs dans une situation très embarrassante. On se rappelle, d’ailleurs, que ce problème avait poussé la Ligue de football professionnel à reporter le derby algérois MC Alger-ES Ben Aknoun, dont la nouvelle date n’a toujours pas été communiquée.

Le CR Bélouizdad a même dû effectuer un déplacement de plus de 400 km pour recevoir la JS Saoura au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Et ce, suite aux refus de ses joueurs d’évoluer au stade du 20-Août-1955 de Bélouizdad en raison de la mauvaise qualité de la pelouse synthétique et de l’absence du public due à la vétusté des tribunes.

Quant à l’USM Alger, elle a dû demander domiciliation au stade Mustapha Tchaker de Blida, à capacité réduite, avant d’en être interdite suite aux incidents ayant émaillé la rencontre face à l’US Khenchela.

Le 5 juillet et Nelson Mandela bientôt opérationnels

Ces dernières semaines ont toutefois apporté des signes positifs, à commencer par la réouverture du stade Ali Ammar (Ali La Pointe) de Douéra à la mi-septembre. Le MC Alger y a retrouvé ses quartiers à l’occasion de la réception du MC Oran, le 16 septembre, un événement perçu comme le véritable début de la fin de la crise.

L’amélioration se poursuivra dans les semaines à venir : la réouverture du stade Nelson-Mandela de Baraki est prévue pour le 24 octobre prochain, à l’occasion du match retour entre le CR Belouizdad et le Hafia Conakry (Guinée) en Coupe de la Confédération africaine. 24 heures plus tard, ce sera au tour du stade du 5-Juillet de rouvrir ses portes pour accueillir le match retour entre l’USM Alger et l’Académie Diallo de Côte d’Ivoire, dans la même compétition.

Selon une nouvelle programmation qui sera annoncée prochainement, le CR Belouizdad disputera ses prochains matchs, et ce pour toute la saison, au stade Nelson-Mandela de Baraki, tandis que l’USM Alger sera domiciliée au stade du 5-Juillet.

De son côté, le NA Hussein Dey continuera à évoluer au stade du 20-Août-1955, alors que le Paradou AC retrouvera le stade Omar-Brabahi à Dar El Beïda.

Grâce à cette nouvelle répartition, le football dans la capitale retrouve progressivement son équilibre après des mois de perturbations et de déplacements éprouvants. Les supporters vont regagner les tribunes et les stades algérois renoueront avec leur ambiance bouillonnante d’antan.