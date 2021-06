Réouverture des salles des fêtes : le Pr Rahal se prononce

L’ancien directeur général de l’institut national Lyes Rahal s’est exprimé ce vendredi 11 juin 2021, à propos de l’ouverture des salles des fêtes fermées à cause de la pandémie.

Le professeur a déclaré lors d’un entretien sur les ondes de la Radio Sétif, que le comité scientifique est ouvert à toutes observations et critiques scientifiques et se dit « à l’écoute de la population ». De ce fait, il a indiqué que les gérants de salles des fêtes ont été reçus par le comité et « leurs préoccupations ont été entendues et prises en compte » par ces derniers. Ajoutant que la décision finale de reprendre les activités revient aux autorités publiques.

Les gérants des salles de fêtes ont été reçus par le Commité scientifique

Le Professeur Rahal a assuré, qu’un protocole avait été préparé afin de garantir les élections législatives et les examens officiels. Il a appelé tout le monde à le respecter pour éviter une recrudescence des contaminations. Lyes Rahal a également mis en garde les Algériens en déclarant que « le virus continue de tuer, les jeunes sont particulièrement concernés par cet avertissement, et ce, suite aux nombreux décès dus aux variants. Nous appelons donc à la prévention, en attendant que la majorité de la population bénéficie du vaccin. »

Le membre du comité scientifique, a assuré que 20 millions d’Algériens seront vaccinés avant la fin de l’année Et espère atteindre l’immunité collective de 70% au plus tôt.

Lors de cet entretien accordé à Radio Sétif, le professeur a déploré une « situation épidémiologique actuelle peu satisfaisante. Il a souligné que « nous disposons de 5 000 lits destinés aux patients infectés, dont 2 500 sont actuellement occupés, soit 50% ». Il a ajouté que l’enregistrement des contaminations dans certaines wilayas est supérieur à la moyenne nationale, y compris dans la capitale, qui a atteint un taux de saturation de 64%. Ajoutant que « 13 wilayas connaissent actuellement une hausse considérable du nombre d’infections notamment à M’sila, Blida, Tizi Ouzou et Oran.