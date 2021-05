Réouverture des frontières : Tebboune va-t-il donner son feu vert ?

La question de la réouverture des frontières, fermées depuis le 18 mars 2020 pour cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus, devra être tranchée demain dimanche 16 mai 2021.

C’est lors du conseil des ministres qui aura lieu demain dimanche, sous la présidence du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, que le point sera abordé. La décision devra être rendue conformément aux recommandations du Comité scientifique chargé de suivi de l’épidémie du coronavirus en Algérie.

Dans un communiqué rendu public ce samedi, la présidence de la République a indiqué que « le président Abdelmadjid Tebboune présidera demain dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres.

Cette réunion sera donc consacrée à l’étude et l’adoption d’une série d’exposés, d’ordonnances et de décrets en lien avec les secteurs des Finances, des Affaires étrangères, de l’Énergie et des Mines, du Commerce, des Travaux publics et de la Transition énergétique », précise encore le communiqué.

Selon la même source, le Conseil des ministres abordera également, lors de la réunion de demain, la question de la possible ouverture des frontières terrestres et aériennes. Rappelons que les frontières du pays sont restées fermées depuis le 18 mars 2020 pour cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Des mesures très strictes devront accompagner cette réouverture

Cette question a été remise à l’actualité, jeudi dernier, par le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid en marge de sa visite à l’hôpital de Boufarik à Blida. Il avait donc indiqué que les ressortissants Algériens, empêchés de rentrer au pays depuis la suspension des vols de rapatriement, seront enfin autorisés à voyager vers l’Algérie. Cette décision concerne également les étrangers, ajoute le ministre de la Santé dans sa déclaration.

« Nous avons mené une étude et donné des instructions, selon les orientations du Comité scientifique, en vue d’autoriser prochainement l’entrée des Algériens et des étrangers sur le territoire national, mais dans le cadre de mesures très strictes », a fait savoir le premier responsable du secteur sanitaire en Algérie.

Concernant les mesures auxquelles devront être soumis les concernés, Benbouzid précise que « les personnes entrant en Algérie, ressortissants ou étrangers, devront présenter, à leur arrivée, un test PCR de moins de 36 heures, et se soumettre à des tests que nous estimons fiables ».

Selon lui, « la personne dont le test est négatif, on la laisse passer, et celle dont le test s’avérera positif, c’est 10 jours de quarantaine dans un hôtel ou un autre endroit, à sa charge ».