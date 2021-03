Réouverture des frontières : Ce que propose Pr Sanhadji

Le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, le Pr. Kamel Sanhadji, s’est exprimé aujourd’hui mardi, à propos de la réouverture des frontières et de l’espace aérien en Algérie.

En effet, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, le Pr. Kamel Sanhadji, s’est montré rassuré et soulagé après la décision prise par les autorités concernées concernant le maintien de la fermeture des frontières, saluant toutefois la décision.

Selon le même responsable, garder les frontières fermées est la meilleure solution pour lutter contre la propagation du Coronavirus et le nouveau variant, « la préservation de la santé des citoyens est une priorité. Il est plus que jamais conseillé, sage, de pouvoir contrôler et arrêter la propagation du nouveau variant », a-t-il déploré.

Cependant, Pr Senhadji estime que l’ouverture des frontières et la reprise des vols internationaux reste encore une décision précoce face au danger du nouveau variant ».

« Cette possibilité de contrôler et fermer les frontières extérieures, permet de maintenir un confinement de façon à ce que le variant soit arrêté », a ajouté.

La fermeture des frontières risque de durer

Le 28 février dernier, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le maintien des mesures préventives prises, en particulier la fermeture des frontières et de l’espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation de variant du nouveau Coronavirus.

Cette décision intervient dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), notamment après la découverte deux cas contaminés par le nouveau variant britannique du Covid-19 en Algérie.

À noter que dans ce sillage, le Gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de proroger de quinze (15) jours le confinement partiel à domicile de 22 heures à 05 heures le lendemain dans dix-neuf (19) wilayas du pays à compter de mardi 2 mars.