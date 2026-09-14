Réorientation des lycéens : calendrier et procédures pour l’année scolaire 2026/2027

Les parents souhaitant ajuster le parcours scolaire de leurs enfants au lycée pourront bientôt entreprendre les démarches nécessaires.

Le ministère de l’Éducation nationale a formalisé ce lundi le calendrier et les modalités d’accès au dispositif de réorientation dans l’enseignement secondaire général et technologique pour l’année scolaire 2026-2027.

La procédure dématérialisée s’étalera du mardi 22 septembre au samedi 3 octobre 2026. Durant cette période, les tuteurs légaux devront obligatoirement formuler leur requête en ligne via la plateforme « Espace parents » intégrée au système d’information ministériel.

Deux voies d’accès sont mises à disposition : le portail des services numériques « Dzair Digital Service » (dzds.dz) avec le système d’identification unique SSO, ou directement l’adresse officielle de l’Espace parents (awlyaa.education.dz).

Les résultats de ces demandes d’arbitrage pédagogique seront consultables sur ces mêmes plateformes à compter du mercredi 7 octobre 2026. L’administration précise que les arbitrages rendus seront sans appel : aucune voie de recours ne sera acceptée après cette date.

Par ailleurs, l’autorité tutélaire met en garde contre toute initiative parallèle. L’ensemble de la procédure devant se dérouler de manière informatisée, toute démarche administrative tentée en dehors de la plateforme numérique dédiée sera de fait frappée de nullité.

Santé scolaire : Le secteur de la santé monte au créneau pour une rentrée 2026-2027 en toute sécurité

À l’approche du coup d’envoi de l’année scolaire 2026-2027, le ministère de la Santé déploie un dispositif préventif et sanitaire renforcé.

L’objectif affiché est de garantir un environnement protecteur, sain et propice à la réussite de l’ensemble de la communauté éducative.

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Dans un communiqué rendu public ce lundi, le ministère de la Santé a annoncé la mise en place d’une feuille de route axée sur la vigilance, la prévention et la réactivité au sein des établissements scolaires.

Une synergie intersectorielle axée sur la prévention

Pour éviter toute rupture de suivi et parer aux risques sanitaires, la Santé et l’Éducation nationale coordonnent leurs efforts en amont, aux côtés des organismes publics concernés.

Cette approche proactive s’appuie sur la mobilisation générale des structures de santé scolaire du territoire. Les équipes médicales y intensifient les dépistages, le suivi régulier des élèves, la prévention infectieuse et la sensibilisation aux bonnes pratiques dès le plus jeune âge.

Au-delà du suivi de routine, le dispositif déploie une capacité d’intervention rapide. Face à toute situation critique en milieu scolaire, les professionnels de santé agiront immédiatement pour circonscrire les risques et prodiguer les soins adaptés.

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Pour les autorités, la santé scolaire s’impose comme le socle indispensable au bien-être et à la réussite des élèves.

Le ministère s’engage ainsi à maintenir ce suivi rigoureux tout au long de l’année 2026-2027.

L’objectif ultime vise à ancrer durablement la culture de la prévention dans les établissements, rappelant qu’une rentrée réussie exige un cadre sûr et médicalement accompagné