Réorganisation politique en Algérie : Découvrez les nouvelles nominations

La présidentielle a annoncé plusieurs nominations à des postes clés, selon la dernière édition du journal officiel, marquant ainsi une nouvelle phase dans le remaniement de certaines institutions stratégiques de l’État. Youssef Mohamed Ali Sandid a été nommé chargé de mission à la Présidence de la République, tandis que Mustapha Yahia, ancien secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), a été désigné président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST).

Un décret présidentiel en date du 10 juin 2025 a mis fin aux fonctions de Youssef Mohamed Ali Sandid en tant que chef de cabinet du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Il a été nommé chargé de mission à la Présidence de la République, une fonction aux contours souvent stratégiques, destinée à conseiller directement le chef de l’État dans des dossiers précis.

Sandid, haut fonctionnaire connu pour sa rigueur et son expérience dans la gestion des affaires territoriales, bénéficie d’une réputation solide dans l’administration. Son passage à la Présidence pourrait s’inscrire dans une volonté de renforcer le pilotage technique de dossiers nationaux sensibles, notamment liés à la gouvernance locale et au développement des territoires.

Mustapha Yahia succède à Mohamed Abadelia à la tête du CNRST

Par ailleurs, un décret présidentiel daté du 21 mai 2025 (23 Dhou al-Qa’da 1446) a mis fin aux fonctions de Mohamed Tahar Abadelia en tant que président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Il est remplacé par Mustapha Yahia, figure politique ayant dirigé par le passé le secrétariat général du RND, l’un des partis historiquement ancrés sur la scène politique algérienne.

La nomination de Yahia à la tête du CNRST intervient à un moment crucial, alors que le pays cherche à dynamiser la recherche scientifique et technologique dans une logique de développement durable, d’innovation locale et de souveraineté technologique. Cette désignation est vue comme un signe de volonté politique forte en faveur du renforcement de l’encadrement de la recherche nationale.

Une dynamique de renouvellement dans les institutions clés

Ces nouvelles nominations traduisent une volonté du Président de réorganiser certaines structures clés de l’État, en confiant les responsabilités à des profils expérimentés issus tant de l’administration que du champ politique.

À travers ce renouvellement, l’objectif affiché semble être d’assurer plus d’efficacité, de pilotage stratégique et de visibilité dans les secteurs névralgiques que sont la gouvernance publique et la recherche scientifique.