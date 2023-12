Renversement du bus du MC El-Bayadh, 2 décès : condoléances de Tebboune

Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de la route survenu mercredi soir à Tiaret suite au renversement du bus de l’équipe de football du MC El Bayadh, entraînant le décès du gardien de but, Zakaria Bouziani et de l’entraîneur-adjoint, Khaled Meftah.

« C’est avec une profonde affliction et tristesse que j’ai appris la nouvelle de la tragédie qui a secoué le personnel d’entraînement et les joueurs du MC El Bayadh. En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion aux familles des victimes, souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Je présente également mes condoléances à tous les supporters de l’équipe. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a écrit le président de la République.

De plus, la fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la suspension de toutes les activités footballistiques jusqu’à nouvel ordre, et ce suite à l’accident de la circulation du bus de l’équipe du MC El-Bayadh, qui a provoqué le décès de 2 personnes, l’entraineur adjoint Khaled Meftah et le gardien de but Zakaria Bouziani.

A LIRE AUSSI : La FAF suspend toutes les activités sportives en Algérie jusqu’à nouvel ordre

تلقيت بألم و أسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب و لاعبي مولودية البيّض. و أمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا، و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزّي كل محبيّ الفريق.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 20, 2023

2 décès après le renversement du bus du MC El-Bayadh

Un drame a secoué, hier durant la nuit, le football algérien : le bus du MC El-Bayadh se renverse à Sougueur lors de son trajet vers Tizi-Ouzou, faisant 2 morts et 4 blessés graves.

Ce soir, l’équipe du MC El-Bayadh s’est rendue à Tizi-Ouzou pour affronter la JS Kabylie lors de la 11ᵉ journée de la Ligue 1 Mobilis. Malheureusement, sur la route menant à Tizi, le bus transportant la délégation du MCEB a fait un accident, précisément à Sougueur, dans la wilaya de Tiaret.

Ce grave accident de circulation a entraîné la perte de deux vies. Il s’agit de l’entraîneur adjoint Khaled Meftah et du gardien de but Zakaria Bouziani. Quatre autres personnes ont été gravement blessées et ont été rapidement évacuées à l’hôpital. Parmi les blessés se trouve notamment l’entraîneur des gardiens, Hicham Mezaïr.

A LIRE AUSSI : [DRAME] Le bus du MC El-Bayadh se renverse : 2 morts et plusieurs blessés