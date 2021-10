Rentrée universitaire : ouverture de 2 nouvelles écoles supérieures

La rentrée universitaire de l’année 2021 sera marquée par l’ouverture de deux nouvelles écoles supérieures d’excellence. Ces deux écoles ouvriront leurs portes dans les wilayas d’Alger, et plus exactement dans la ville de Sidi Abdallah.

La ville de Sidi Abdellah s’est dotée de deux écoles supérieures. Chacune d’elles accueillera 200 nouveaux bacheliers. Une bonne nouvelle pour ceux qui comptent faire des études plus poussées dans le domaine technique et mathématique.

Les deux écoles sont créées par décret présidentiel. La première est dédiée à l’intelligence artificielle tandis que la deuxième s’est spécialisée dans les mathématiques. Selon le directeur de l’enseignement du premier et du second cycle au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c’est une première. «Nous leur avons donné beaucoup de moyens et nous attendons beaucoup de ces étudiants », a-t-il déclaré pour nos confrères du Soir d’Algérie.

Une entrée « très sélective »

L’École nationale supérieure en mathématiques et l’École nationale supérieure en intelligence artificielle vont ouvrir leurs portes le 10 octobre prochain. Bien entendu, ces deux écoles ne seront pas à la portée de tous les étudiants algériens. Le décret présidentiel ordonnant la création de ces deux écoles vise à former l’élite. Pour passer le seuil de ces deux écoles, il faudra donc figurer parmi les meilleurs bacheliers.

5 000 nouveaux bacheliers ont déjà déposé leur candidature pour rejoindre l’École nationale supérieure en mathématiques. Entre 10 000 et 14 000 ont opté pour l’École nationale supérieure en intelligence artificielle. Les bacheliers retenus pourront bénéficier de maints avantages, dont la qualité de l’enseignement, qui sera parfois assuré par des professeurs venant de l’étranger.

Il est à noter que pour intégrer l’école de l’intelligence artificielle il faudra décrocher le bac avec une moyenne de 17, 52 en filière maths et avec 18,41 dans la filière maths techniques. En ce qui concerne l’école des Maths une moyenne de 16,64 est demandée aux bacheliers du lycée de Kouba, 16,76 pour ceux des filières maths et 17, 21 pour les bacheliers en maths techniques.